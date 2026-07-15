FPL

FPL 2026/27: Premier League clubs’ pre-season friendlies by date

15 July 2026 0 comments
FPL Marc FPL Marc
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In preparation for the 2026/27 Fantasy Premier League (FPL) season, here is a chronological list of all upcoming club friendlies.

The hyperlinked games take you to the match reports, where you can also read about the goalscorers and assisters.

For a list of all the pre-season game time played by each player, look out for our soon-to-be-launched minutes tracker!

2026/27 PRE-SEASON FRIENDLIES

DATEMATCHLOCATION
11 JulyAFC Wimbledon 3-2 COVENTRY CITYMarbella Football Center, Spain
15 JulyBRENTFORD 3-2 AFC WimbledonBrentford training ground (behind closed doors)
18 JulyCRYSTAL PALACE v Swindon TownCrystal Palace training ground
(behind closed doors)
18 JulyNorthampton Town v COVENTRY CITYSixfields Stadium, Northampton
18 JulyDundee v EVERTONDens Park, Dundee
18 JulyMANCHESTER UNITED v WrexhamOlympic Stadium, Helsinki, Finland
18 JulyNEWCASTLE UNITED v DarlingtonNewcastle training ground
(behind closed doors)
18 JulyNotts County v NOTTINGHAM FORESTMeadow Lane, Nottingham
18 JulyYork City v SUNDERLANDLNER Community Stadium York
21 JulyWalsall v ASTON VILLAPallet-Track Bescot Stadium, Walsall
22 JulyNOTTINGHAM FOREST v Blackburn RoversEstádio de Nora, Albufeira, Portugal
22 JulyTOTTENHAM HOTSPUR v MK DonsSpurs training ground
(behind closed doors)
24 JulyBOURNEMOUTH v St PauliSaalfelden Arena, Saalfelden, Austria
24 JulyRosenborg v MANCHESTER UNITEDLerkendal Stadion, Trondheim, Norway
25 JulyPorto v ASTON VILLAEstádio do Dragão, Porto
25 JulyAnnecy v BRIGHTON AND HOVE ALBIONFrance (behind closed doors)
25 JulyBromley v CRYSTAL PALACEHayes Lane, London
25 JulyBolton Wanderers v EVERTONToughsheet Community Stadium, Bolton
25 JulyKonyaspor v HULL CITYAluminij Sports Park, Kidričevo, Slovenia
25 JulyWrexham v LEEDS UNITEDRaymond James Stadium, Tampa, USA
25 JulyLIVERPOOL v SUNDERLANDGeodis Park, Nashville, USA
25 JulyGateshead v NEWCASTLE UNITEDInternational Stadium, Gateshead
26 JulyVitoria de Guimaraes v NOTTINGHAM FORESTPortugal (behind closed doors)
26 JulyAuckland FC v TOTTENHAM HOTSPUREden Park, Auckland, Australia
28 JulyASTON VILLA v Real SociedadPallet-Track Bescot Stadium, Walsall
28 JulyWestern Sydney Wanderers v CHELSEAAccor Stadium, Sydney
28 JulyCRYSTAL PALACE v LensStadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy
28 JulyCRYSTAL PALACE v FamalicaoStadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy
28 JulyStoke City v EVERTONbet365 Stadium, Stoke
28 JulyÇaykur Rizespor v HULL CITYLjudski vrt Stadium, Maribor, Slovenia
29 JulyIPSWICH TOWN v OsasunaJobServe Community Stadium, Colchester
29 JulyBristol City v NEWCASTLE UNITEDAshton Gate Stadium, Bristol
29 JulySydney FC v TOTTENHAM HOTSPURAllianz Stadium, Sydney, Australia
30 JulyBOURNEMOUTH v AugsburgSaalfelden Arena, Saalfelden, Austria
30 JulyLEEDS UNITED v SUNDERLANDSports Illustrated Stadium,
New Jersey, USA
30 JulyLIVERPOOL v WrexhamYankee Stadium, New York City, USA
31 JulySporting CP v NOTTINGHAM FORESTEstádio Algarve, Faro, Portugal
31 JulyCRYSTAL PALACE v (tba, could be 1 August)(tba)
1 AugustGirona v ARSENALEstadi Montilivi, Girona, Spain
1 AugustIndonesia All Stars v ASTON VILLAGelora Bung Karno Main Stadium,
Jakarta, Indonesia
1 AugustStrasbourg v BRIGHTON AND HOVE ALBIONFrance (behind closed doors)
1 AugustCHELSEA v TOTTENHAM HOTSPURAccor Stadium, Sydney, Australia
1 AugustHamburg v EVERTONVolksparkstadion, Hamburg, Germany
1 AugustKasimpasa v HULL CITYRecep Tayyip Erdoğan Stadium
Istanbul, Turkey
1 AugustOxford United v IPSWICH TOWNKassam Stadium, Oxford
1 AugustWycombe Wanderers v IPSWICH TOWNAdams Park, Wycombe
1 AugustMANCHESTER CITY v Inter MilanKai Tak Stadium, Hong Kong
1 AugustMANCHESTER UNITED v Atlético MadridStrawberry Arena, Stockholm, Sweden
2 AugustLIVERPOOL v LEEDS UNITEDSoldier Field, Chicago, USA
2 AugustSUNDERLAND v WrexhamSubaru Park, Pennsylvania, USA
4 AugustPathum United v ASTON VILLATrue BG Stadium, Pathum Thani, Thailand
4 AugustBOURNEMOUTH v GenoaBournemouth training ground
(behind closed doors)
4 AugustIPSWICH TOWN v Le HavrePortman Road, Ipswich
4 AugustK League All Stars v MANCHESTER CITYSeoul World Cup Stadium,
Seoul, South Korea
5 AugustReal Betis v ARSENALAviva Stadium, Dublin, Ireland
5 AugustJuventus v CHELSEAKai Tak Stadium, Hong Kong
7 AugustBayern Munich v ASTON VILLAKai Tak Stadium, Hong Kong
8 AugustReal Betis v BOURNEMOUTHEstadio de La Cartuja, Seville, Spain
8 AugustRennes v BRENTFORDRoazhon Park, Rennes, France
8 AugustBRIGHTON AND HOVE ALBION v RomaAmerican Express Stadium, Brighton
8 AugustAC Milan v CHELSEAGelora Bung Karno Main Stadium,
Jakarta, Indonesia
8 AugustCOVENTRY CITY v EspanyolCoventry Building Society
Arena, Coventry
8 AugustStuttgart v EVERTONMHP Arena, Stuttgart, Germany
8 AugustEintracht Frankfurt v HULL CITYmaxwork Sportpark, Frankfurt, Germany
8 AugustIPSWICH TOWN v Rayo VallecanoPortman Road, Ipswich
8 AugustLEEDS UNITED v RB LeipzigElland Road, Leeds
8 AugustParis Saint-Germain v MANCHESTER UNITEDUllevi Stadium, Gothenburg, Sweden
8 AugustValencia v NEWCASTLE UNITEDMestalla, Valencia, Spain
8 AugustLens v SUNDERLANDLens training ground
(behind closed doors)
8 AugustTOTTENHAM HOTSPUR v GetafeSpurs training ground
(behind closed doors)
9 AugustARSENAL v Borussia DortmundEmirates Stadium, London
9 AugustJohor Darul Ta’zim v CHELSEASultan Ibrahim Stadium, Johor, Malaysia
9 AugustLIVERPOOL v MonacoAnfield, Liverpool
9 AugustAtlético Madrid v MANCHESTER CITYSeoul World Cup Stadium,
Seoul, South Korea
12 AugustARSENAL v ComoEmirates Stadium, London
12 AugustParis Saint-Germain v ASTON VILLA
(UEFA Super Cup)		Red Bull Arena, Salzburg
12 AugustEVERTON v NEWCASTLE UNITEDMurrayfield Stadium, Edinburgh
12 AugustMANCHESTER UNITED v LEEDS UNITEDCroke Park, Dublin, Ireland
12 AugustNOTTINGHAM FOREST v Bayer LeverkusenCity Ground, Nottingham
15 AugustBorussia Mönchengladbach v ASTON VILLABorussia-Park, Mönchengladbach, Germany
15 AugustMainz v BOURNEMOUTHMewa Arena, Mainz, Germany
15 AugustBRENTFORD v Eintracht FrankfurtGtech Community Stadium, London
15 AugustBRIGHTON AND HOVE ALBION v BolognaAmerican Express Stadium, Brighton
15 AugustFreiburg v CRYSTAL PALACEEuropa-Park Stadion, Freiburg, Germany
15 AugustEVERTON v LilleHill Dickinson Stadium, Liverpool
15 AugustFULHAM v StuttgartCraven Cottage, London
15 AugustHULL CITY v NiceMKM Stadium, Hull
15 AugustUnion Berlin v IPSWICH TOWNStadion An der Alten Försterei,
Berlin, Germany
15 AugustLEEDS UNITED v AugsburgElland Road, Leeds
15 AugustAC Milan v MANCHESTER UNITEDTarczynski Arena, Wroclaw, Poland
15 AugustNEWCASTLE UNITED v Bayer LeverkusenSt James’ Park, Newcastle
15 AugustSUNDERLAND v RennesStadium of Light, Sunderland
15 AugustTOTTENHAM HOTSPUR v HoffenheimTottenham Hotspur Stadium, London
16 AugustTOTTENHAM HOTSPUR v HoffenheimSpurs training ground
(behind closed doors)
16 AugustNEWCASTLE UNITED v StrasbourgSt James’ Park, Newcastle
16 AugustNOTTINGHAM FOREST v Stade Brestois 29City Ground, Nottingham
16 AugustLIVERPOOL v ComoAnfield, Liverpool
16 AugustARSENAL v MANCHESTER CITY
(Community Shield)		Wembley Stadium, London

Premier League 2026/27 fixtures released: FPL reaction

FPL Marc Broadcaster, writer and overthinker. Hoping that ‘differential potential’ will catch on.

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