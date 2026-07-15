FPL 2026/27: Premier League clubs’ pre-season friendlies by date

In preparation for the 2026/27 Fantasy Premier League (FPL) season, here is a chronological list of all upcoming club friendlies.
The hyperlinked games take you to the match reports, where you can also read about the goalscorers and assisters.
For a list of all the pre-season game time played by each player, look out for our soon-to-be-launched minutes tracker!
- READ MORE: Summer 2026 – All the key dates for FPL managers
- READ MORE: FPL 2026/27 – The ultimate pre-season guide, tips + more
2026/27 PRE-SEASON FRIENDLIES
|DATE
|MATCH
|LOCATION
|11 July
|AFC Wimbledon 3-2 COVENTRY CITY
|Marbella Football Center, Spain
|15 July
|BRENTFORD 3-2 AFC Wimbledon
|Brentford training ground (behind closed doors)
|18 July
|CRYSTAL PALACE v Swindon Town
|Crystal Palace training ground
(behind closed doors)
|18 July
|Northampton Town v COVENTRY CITY
|Sixfields Stadium, Northampton
|18 July
|Dundee v EVERTON
|Dens Park, Dundee
|18 July
|MANCHESTER UNITED v Wrexham
|Olympic Stadium, Helsinki, Finland
|18 July
|NEWCASTLE UNITED v Darlington
|Newcastle training ground
(behind closed doors)
|18 July
|Notts County v NOTTINGHAM FOREST
|Meadow Lane, Nottingham
|18 July
|York City v SUNDERLAND
|LNER Community Stadium York
|21 July
|Walsall v ASTON VILLA
|Pallet-Track Bescot Stadium, Walsall
|22 July
|NOTTINGHAM FOREST v Blackburn Rovers
|Estádio de Nora, Albufeira, Portugal
|22 July
|TOTTENHAM HOTSPUR v MK Dons
|Spurs training ground
(behind closed doors)
|24 July
|BOURNEMOUTH v St Pauli
|Saalfelden Arena, Saalfelden, Austria
|24 July
|Rosenborg v MANCHESTER UNITED
|Lerkendal Stadion, Trondheim, Norway
|25 July
|Porto v ASTON VILLA
|Estádio do Dragão, Porto
|25 July
|Annecy v BRIGHTON AND HOVE ALBION
|France (behind closed doors)
|25 July
|Bromley v CRYSTAL PALACE
|Hayes Lane, London
|25 July
|Bolton Wanderers v EVERTON
|Toughsheet Community Stadium, Bolton
|25 July
|Konyaspor v HULL CITY
|Aluminij Sports Park, Kidričevo, Slovenia
|25 July
|Wrexham v LEEDS UNITED
|Raymond James Stadium, Tampa, USA
|25 July
|LIVERPOOL v SUNDERLAND
|Geodis Park, Nashville, USA
|25 July
|Gateshead v NEWCASTLE UNITED
|International Stadium, Gateshead
|26 July
|Vitoria de Guimaraes v NOTTINGHAM FOREST
|Portugal (behind closed doors)
|26 July
|Auckland FC v TOTTENHAM HOTSPUR
|Eden Park, Auckland, Australia
|28 July
|ASTON VILLA v Real Sociedad
|Pallet-Track Bescot Stadium, Walsall
|28 July
|Western Sydney Wanderers v CHELSEA
|Accor Stadium, Sydney
|28 July
|CRYSTAL PALACE v Lens
|Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy
|28 July
|CRYSTAL PALACE v Famalicao
|Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy
|28 July
|Stoke City v EVERTON
|bet365 Stadium, Stoke
|28 July
|Çaykur Rizespor v HULL CITY
|Ljudski vrt Stadium, Maribor, Slovenia
|29 July
|IPSWICH TOWN v Osasuna
|JobServe Community Stadium, Colchester
|29 July
|Bristol City v NEWCASTLE UNITED
|Ashton Gate Stadium, Bristol
|29 July
|Sydney FC v TOTTENHAM HOTSPUR
|Allianz Stadium, Sydney, Australia
|30 July
|BOURNEMOUTH v Augsburg
|Saalfelden Arena, Saalfelden, Austria
|30 July
|LEEDS UNITED v SUNDERLAND
|Sports Illustrated Stadium,
New Jersey, USA
|30 July
|LIVERPOOL v Wrexham
|Yankee Stadium, New York City, USA
|31 July
|Sporting CP v NOTTINGHAM FOREST
|Estádio Algarve, Faro, Portugal
|31 July
|CRYSTAL PALACE v (tba, could be 1 August)
|(tba)
|1 August
|Girona v ARSENAL
|Estadi Montilivi, Girona, Spain
|1 August
|Indonesia All Stars v ASTON VILLA
|Gelora Bung Karno Main Stadium,
Jakarta, Indonesia
|1 August
|Strasbourg v BRIGHTON AND HOVE ALBION
|France (behind closed doors)
|1 August
|CHELSEA v TOTTENHAM HOTSPUR
|Accor Stadium, Sydney, Australia
|1 August
|Hamburg v EVERTON
|Volksparkstadion, Hamburg, Germany
|1 August
|Kasimpasa v HULL CITY
|Recep Tayyip Erdoğan Stadium
Istanbul, Turkey
|1 August
|Oxford United v IPSWICH TOWN
|Kassam Stadium, Oxford
|1 August
|Wycombe Wanderers v IPSWICH TOWN
|Adams Park, Wycombe
|1 August
|MANCHESTER CITY v Inter Milan
|Kai Tak Stadium, Hong Kong
|1 August
|MANCHESTER UNITED v Atlético Madrid
|Strawberry Arena, Stockholm, Sweden
|2 August
|LIVERPOOL v LEEDS UNITED
|Soldier Field, Chicago, USA
|2 August
|SUNDERLAND v Wrexham
|Subaru Park, Pennsylvania, USA
|4 August
|Pathum United v ASTON VILLA
|True BG Stadium, Pathum Thani, Thailand
|4 August
|BOURNEMOUTH v Genoa
|Bournemouth training ground
(behind closed doors)
|4 August
|IPSWICH TOWN v Le Havre
|Portman Road, Ipswich
|4 August
|K League All Stars v MANCHESTER CITY
|Seoul World Cup Stadium,
Seoul, South Korea
|5 August
|Real Betis v ARSENAL
|Aviva Stadium, Dublin, Ireland
|5 August
|Juventus v CHELSEA
|Kai Tak Stadium, Hong Kong
|7 August
|Bayern Munich v ASTON VILLA
|Kai Tak Stadium, Hong Kong
|8 August
|Real Betis v BOURNEMOUTH
|Estadio de La Cartuja, Seville, Spain
|8 August
|Rennes v BRENTFORD
|Roazhon Park, Rennes, France
|8 August
|BRIGHTON AND HOVE ALBION v Roma
|American Express Stadium, Brighton
|8 August
|AC Milan v CHELSEA
|Gelora Bung Karno Main Stadium,
Jakarta, Indonesia
|8 August
|COVENTRY CITY v Espanyol
|Coventry Building Society
Arena, Coventry
|8 August
|Stuttgart v EVERTON
|MHP Arena, Stuttgart, Germany
|8 August
|Eintracht Frankfurt v HULL CITY
|maxwork Sportpark, Frankfurt, Germany
|8 August
|IPSWICH TOWN v Rayo Vallecano
|Portman Road, Ipswich
|8 August
|LEEDS UNITED v RB Leipzig
|Elland Road, Leeds
|8 August
|Paris Saint-Germain v MANCHESTER UNITED
|Ullevi Stadium, Gothenburg, Sweden
|8 August
|Valencia v NEWCASTLE UNITED
|Mestalla, Valencia, Spain
|8 August
|Lens v SUNDERLAND
|Lens training ground
(behind closed doors)
|8 August
|TOTTENHAM HOTSPUR v Getafe
|Spurs training ground
(behind closed doors)
|9 August
|ARSENAL v Borussia Dortmund
|Emirates Stadium, London
|9 August
|Johor Darul Ta’zim v CHELSEA
|Sultan Ibrahim Stadium, Johor, Malaysia
|9 August
|LIVERPOOL v Monaco
|Anfield, Liverpool
|9 August
|Atlético Madrid v MANCHESTER CITY
|Seoul World Cup Stadium,
Seoul, South Korea
|12 August
|ARSENAL v Como
|Emirates Stadium, London
|12 August
|Paris Saint-Germain v ASTON VILLA
(UEFA Super Cup)
|Red Bull Arena, Salzburg
|12 August
|EVERTON v NEWCASTLE UNITED
|Murrayfield Stadium, Edinburgh
|12 August
|MANCHESTER UNITED v LEEDS UNITED
|Croke Park, Dublin, Ireland
|12 August
|NOTTINGHAM FOREST v Bayer Leverkusen
|City Ground, Nottingham
|15 August
|Borussia Mönchengladbach v ASTON VILLA
|Borussia-Park, Mönchengladbach, Germany
|15 August
|Mainz v BOURNEMOUTH
|Mewa Arena, Mainz, Germany
|15 August
|BRENTFORD v Eintracht Frankfurt
|Gtech Community Stadium, London
|15 August
|BRIGHTON AND HOVE ALBION v Bologna
|American Express Stadium, Brighton
|15 August
|Freiburg v CRYSTAL PALACE
|Europa-Park Stadion, Freiburg, Germany
|15 August
|EVERTON v Lille
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
|15 August
|FULHAM v Stuttgart
|Craven Cottage, London
|15 August
|HULL CITY v Nice
|MKM Stadium, Hull
|15 August
|Union Berlin v IPSWICH TOWN
|Stadion An der Alten Försterei,
Berlin, Germany
|15 August
|LEEDS UNITED v Augsburg
|Elland Road, Leeds
|15 August
|AC Milan v MANCHESTER UNITED
|Tarczynski Arena, Wroclaw, Poland
|15 August
|NEWCASTLE UNITED v Bayer Leverkusen
|St James’ Park, Newcastle
|15 August
|SUNDERLAND v Rennes
|Stadium of Light, Sunderland
|15 August
|TOTTENHAM HOTSPUR v Hoffenheim
|Tottenham Hotspur Stadium, London
|16 August
|TOTTENHAM HOTSPUR v Hoffenheim
|Spurs training ground
(behind closed doors)
|16 August
|NEWCASTLE UNITED v Strasbourg
|St James’ Park, Newcastle
|16 August
|NOTTINGHAM FOREST v Stade Brestois 29
|City Ground, Nottingham
|16 August
|LIVERPOOL v Como
|Anfield, Liverpool
|16 August
|ARSENAL v MANCHESTER CITY
(Community Shield)
|Wembley Stadium, London