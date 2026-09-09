FPL

0 up, 6 down: Wednesday’s FPL price changes + predictions

9 September 2026 0 comments
Skonto Rigga Skonto Rigga
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There were no Fantasy Premier League (FPL) price rises at midnight on Wednesday but six players fell.

CONFIRMED PRICE CHANGES: WEDNESDAY

William Saliba (£5.9m) falls for the first time this season, with a return to action still a while away.

After back-to-back benchings, Harry Wilson (£6.3m) drops for the second time in 2026/27. James Maddison (£6.3m), still plagued by niggles, and Tottenham Hotspur teammate Mathys Tel (£5.8m) do likewise.

TONIGHT’S PRICE CHANGE PREDICTIONS

Price Change Predictions

Risers
Fallers
Player Team Price Current Chance
Groß BHA 5.5m
99.7% ↑
Very likely to rise
Elanga NEW 6.1m
93.9% ↑
Likely to rise
Mendy Hull City 4.0m
91.9% ↑
Unlikely to change
Scott BOU 6.0m
90.0% ↑
Unlikely to change
Calafiori ARS 5.7m
88.0% ↑
Unlikely to change
Palmer CHE 9.6m
85.2% ↑
Unlikely to change
Hall NEW 5.1m
82.4% ↑
Unlikely to change
Havertz ARS 7.5m
81.6% ↑
Unlikely to change
Ajayi Hull City 4.1m
80.4% ↑
Unlikely to change
Haaland MCI 15.5m
76.0% ↑
Unlikely to change
Gonzalo FUL 6.0m
76.2% ↑
Unlikely to change
White ARS 5.5m
73.2% ↑
Unlikely to change
Tarkowski EVE 6.0m
72.3% ↑
Unlikely to change
Gvardiol MCI 5.6m
71.0% ↑
Unlikely to change
Ødegaard ARS 6.6m
65.9% ↑
Unlikely to change
Slater Hull City 4.5m
67.5% ↑
Unlikely to change
João Pedro CHE 7.7m
64.1% ↑
Unlikely to change
Dedić NEW 4.5m
66.0% ↑
Unlikely to change
Konsa ARS 4.4m
61.3% ↑
Unlikely to change
Ajer BRE 4.5m
56.1% ↑
Unlikely to change
Verbruggen BHA 4.5m
54.7% ↑
Unlikely to change
Gomez BHA 5.0m
53.4% ↑
Unlikely to change
Guéhi MCI 6.0m
53.1% ↑
Unlikely to change
Tavernier BOU 6.0m
51.1% ↑
Unlikely to change
Lewis-Potter BRE 5.5m
49.7% ↑
Unlikely to change
Janelt BRE 5.0m
43.0% ↑
Unlikely to change
Evanilson BOU 6.0m
43.3% ↑
Unlikely to change
Marmoush TOT 7.0m
39.8% ↑
Unlikely to change
Schade BRE 6.0m
37.9% ↑
Unlikely to change
Dewsbury-Hall EVE 6.5m
37.0% ↑
Unlikely to change
Kelleher BRE 5.0m
36.5% ↑
Unlikely to change
Tzolakis Hull City 4.6m
34.8% ↑
Unlikely to change
Walle Egeli Ipswich Town 4.5m
32.0% ↑
Unlikely to change
N.Jackson AVL 6.5m
30.6% ↑
Unlikely to change
Foden MCI 7.0m
32.7% ↑
Unlikely to change
Barnes NEW 6.0m
29.5% ↑
Unlikely to change
Kayode BRE 4.6m
31.3% ↑
Unlikely to change
Gakpo LIV 7.2m
26.6% ↑
Unlikely to change
King FUL 5.5m
28.2% ↑
Unlikely to change
Stach LEE 6.0m
27.4% ↑
Unlikely to change
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Official FPL price data is unavailable right now. Please check back shortly.
Player Team Price Current Chance
J.Rak-Sakyi CRY 5.0m
-101.4% ↓
Very likely to fall
J.Fletcher MUN 5.0m
-101.0% ↓
Very likely to fall
Fernandes TOT 5.9m
-103.1% ↓
Very likely to fall
Touré NEW 5.9m
-100.6% ↓
Very likely to fall
Mazraoui MUN 4.5m
-101.7% ↓
Very likely to fall
Sadiki SUN 5.0m
-100.5% ↓
Very likely to fall
Endo LIV 5.0m
-96.8% ↓
Very likely to fall
Tchaouna Coventry City 5.5m
-97.6% ↓
Likely to fall
Cairney FUL 5.0m
-98.1% ↓
Likely to fall
Xavi TOT 6.0m
-97.5% ↓
Likely to fall
Olusesi TOT 4.5m
-94.1% ↓
Unlikely to change
Penders CHE 4.5m
-92.7% ↓
Unlikely to change
Onana AVL 5.0m
-93.7% ↓
Unlikely to change
Walton Ipswich Town 4.5m
-93.3% ↓
Unlikely to change
Udogie TOT 4.5m
-92.7% ↓
Unlikely to change
Iwobi FUL 5.5m
-91.0% ↓
Unlikely to change
Jaouen NEW 4.5m
-92.4% ↓
Unlikely to change
Gyökeres ARS 7.3m
-89.2% ↓
Unlikely to change
Gomez LIV 5.0m
-91.6% ↓
Unlikely to change
Hughes Hull City 4.0m
-90.7% ↓
Unlikely to change
Eze ARS 6.4m
-87.7% ↓
Unlikely to change
Hume SUN 4.5m
-88.5% ↓
Unlikely to change
Alcaraz EVE 5.0m
-89.6% ↓
Unlikely to change
O'Reilly MCI 6.5m
-85.7% ↓
Unlikely to change
Lewis MCI 4.5m
-88.1% ↓
Unlikely to change
Dasilva BRE 5.0m
-81.4% ↓
Unlikely to change
Milosavljević BOU 5.0m
-86.8% ↓
Unlikely to change
Robertson TOT 4.5m
-85.2% ↓
Unlikely to change
Clarke Ipswich Town 5.5m
-86.1% ↓
Unlikely to change
Ampadu LEE 5.5m
-85.5% ↓
Unlikely to change
Danso SUN 5.0m
-86.3% ↓
Unlikely to change
Martinez MUN 5.0m
-85.4% ↓
Unlikely to change
Barco CHE 5.5m
-84.7% ↓
Unlikely to change
Merino ARS 5.9m
-82.6% ↓
Unlikely to change
Crooks Hull City 4.5m
-83.7% ↓
Unlikely to change
Kipré Ipswich Town 4.0m
-83.2% ↓
Unlikely to change
Sessegnon FUL 4.5m
-82.9% ↓
Unlikely to change
Tzimas BHA 5.5m
-83.6% ↓
Unlikely to change
Gray TOT 5.0m
-81.7% ↓
Unlikely to change
Wilson Coventry City 4.5m
-81.1% ↓
Unlikely to change
Waiting for official FPL price data...
Official FPL price data is unavailable right now. Please check back shortly.

Pascal Gross (£5.5m) is, at the time of writing, the one notable name set to rise tonight.

Ten names are currently classed as likely/very likely to fall, although that could change. None are major Fantasy players.

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