0 up, 6 down: Wednesday’s FPL price changes + predictions

There were no Fantasy Premier League (FPL) price rises at midnight on Wednesday but six players fell.
CONFIRMED PRICE CHANGES: WEDNESDAY
William Saliba (£5.9m) falls for the first time this season, with a return to action still a while away.
After back-to-back benchings, Harry Wilson (£6.3m) drops for the second time in 2026/27. James Maddison (£6.3m), still plagued by niggles, and Tottenham Hotspur teammate Mathys Tel (£5.8m) do likewise.
TONIGHT’S PRICE CHANGE PREDICTIONS
Price Change Predictions
|Player
|Team
|Price
|Current
|Chance
|Groß
|BHA
|5.5m
|
99.7% ↑
|Very likely to rise
|Elanga
|NEW
|6.1m
|
93.9% ↑
|Likely to rise
|Mendy
|Hull City
|4.0m
|
91.9% ↑
|Unlikely to change
|Scott
|BOU
|6.0m
|
90.0% ↑
|Unlikely to change
|Calafiori
|ARS
|5.7m
|
88.0% ↑
|Unlikely to change
|Palmer
|CHE
|9.6m
|
85.2% ↑
|Unlikely to change
|Hall
|NEW
|5.1m
|
82.4% ↑
|Unlikely to change
|Havertz
|ARS
|7.5m
|
81.6% ↑
|Unlikely to change
|Ajayi
|Hull City
|4.1m
|
80.4% ↑
|Unlikely to change
|Haaland
|MCI
|15.5m
|
76.0% ↑
|Unlikely to change
|Gonzalo
|FUL
|6.0m
|
76.2% ↑
|Unlikely to change
|White
|ARS
|5.5m
|
73.2% ↑
|Unlikely to change
|Tarkowski
|EVE
|6.0m
|
72.3% ↑
|Unlikely to change
|Gvardiol
|MCI
|5.6m
|
71.0% ↑
|Unlikely to change
|Ødegaard
|ARS
|6.6m
|
65.9% ↑
|Unlikely to change
|Slater
|Hull City
|4.5m
|
67.5% ↑
|Unlikely to change
|João Pedro
|CHE
|7.7m
|
64.1% ↑
|Unlikely to change
|Dedić
|NEW
|4.5m
|
66.0% ↑
|Unlikely to change
|Konsa
|ARS
|4.4m
|
61.3% ↑
|Unlikely to change
|Ajer
|BRE
|4.5m
|
56.1% ↑
|Unlikely to change
|Verbruggen
|BHA
|4.5m
|
54.7% ↑
|Unlikely to change
|Gomez
|BHA
|5.0m
|
53.4% ↑
|Unlikely to change
|Guéhi
|MCI
|6.0m
|
53.1% ↑
|Unlikely to change
|Tavernier
|BOU
|6.0m
|
51.1% ↑
|Unlikely to change
|Lewis-Potter
|BRE
|5.5m
|
49.7% ↑
|Unlikely to change
|Janelt
|BRE
|5.0m
|
43.0% ↑
|Unlikely to change
|Evanilson
|BOU
|6.0m
|
43.3% ↑
|Unlikely to change
|Marmoush
|TOT
|7.0m
|
39.8% ↑
|Unlikely to change
|Schade
|BRE
|6.0m
|
37.9% ↑
|Unlikely to change
|Dewsbury-Hall
|EVE
|6.5m
|
37.0% ↑
|Unlikely to change
|Kelleher
|BRE
|5.0m
|
36.5% ↑
|Unlikely to change
|Tzolakis
|Hull City
|4.6m
|
34.8% ↑
|Unlikely to change
|Walle Egeli
|Ipswich Town
|4.5m
|
32.0% ↑
|Unlikely to change
|N.Jackson
|AVL
|6.5m
|
30.6% ↑
|Unlikely to change
|Foden
|MCI
|7.0m
|
32.7% ↑
|Unlikely to change
|Barnes
|NEW
|6.0m
|
29.5% ↑
|Unlikely to change
|Kayode
|BRE
|4.6m
|
31.3% ↑
|Unlikely to change
|Gakpo
|LIV
|7.2m
|
26.6% ↑
|Unlikely to change
|King
|FUL
|5.5m
|
28.2% ↑
|Unlikely to change
|Stach
|LEE
|6.0m
|
27.4% ↑
|Unlikely to change
|Player
|Team
|Price
|Current
|Chance
|J.Rak-Sakyi
|CRY
|5.0m
|
-101.4% ↓
|Very likely to fall
|J.Fletcher
|MUN
|5.0m
|
-101.0% ↓
|Very likely to fall
|Fernandes
|TOT
|5.9m
|
-103.1% ↓
|Very likely to fall
|Touré
|NEW
|5.9m
|
-100.6% ↓
|Very likely to fall
|Mazraoui
|MUN
|4.5m
|
-101.7% ↓
|Very likely to fall
|Sadiki
|SUN
|5.0m
|
-100.5% ↓
|Very likely to fall
|Endo
|LIV
|5.0m
|
-96.8% ↓
|Very likely to fall
|Tchaouna
|Coventry City
|5.5m
|
-97.6% ↓
|Likely to fall
|Cairney
|FUL
|5.0m
|
-98.1% ↓
|Likely to fall
|Xavi
|TOT
|6.0m
|
-97.5% ↓
|Likely to fall
|Olusesi
|TOT
|4.5m
|
-94.1% ↓
|Unlikely to change
|Penders
|CHE
|4.5m
|
-92.7% ↓
|Unlikely to change
|Onana
|AVL
|5.0m
|
-93.7% ↓
|Unlikely to change
|Walton
|Ipswich Town
|4.5m
|
-93.3% ↓
|Unlikely to change
|Udogie
|TOT
|4.5m
|
-92.7% ↓
|Unlikely to change
|Iwobi
|FUL
|5.5m
|
-91.0% ↓
|Unlikely to change
|Jaouen
|NEW
|4.5m
|
-92.4% ↓
|Unlikely to change
|Gyökeres
|ARS
|7.3m
|
-89.2% ↓
|Unlikely to change
|Gomez
|LIV
|5.0m
|
-91.6% ↓
|Unlikely to change
|Hughes
|Hull City
|4.0m
|
-90.7% ↓
|Unlikely to change
|Eze
|ARS
|6.4m
|
-87.7% ↓
|Unlikely to change
|Hume
|SUN
|4.5m
|
-88.5% ↓
|Unlikely to change
|Alcaraz
|EVE
|5.0m
|
-89.6% ↓
|Unlikely to change
|O'Reilly
|MCI
|6.5m
|
-85.7% ↓
|Unlikely to change
|Lewis
|MCI
|4.5m
|
-88.1% ↓
|Unlikely to change
|Dasilva
|BRE
|5.0m
|
-81.4% ↓
|Unlikely to change
|Milosavljević
|BOU
|5.0m
|
-86.8% ↓
|Unlikely to change
|Robertson
|TOT
|4.5m
|
-85.2% ↓
|Unlikely to change
|Clarke
|Ipswich Town
|5.5m
|
-86.1% ↓
|Unlikely to change
|Ampadu
|LEE
|5.5m
|
-85.5% ↓
|Unlikely to change
|Danso
|SUN
|5.0m
|
-86.3% ↓
|Unlikely to change
|Martinez
|MUN
|5.0m
|
-85.4% ↓
|Unlikely to change
|Barco
|CHE
|5.5m
|
-84.7% ↓
|Unlikely to change
|Merino
|ARS
|5.9m
|
-82.6% ↓
|Unlikely to change
|Crooks
|Hull City
|4.5m
|
-83.7% ↓
|Unlikely to change
|Kipré
|Ipswich Town
|4.0m
|
-83.2% ↓
|Unlikely to change
|Sessegnon
|FUL
|4.5m
|
-82.9% ↓
|Unlikely to change
|Tzimas
|BHA
|5.5m
|
-83.6% ↓
|Unlikely to change
|Gray
|TOT
|5.0m
|
-81.7% ↓
|Unlikely to change
|Wilson
|Coventry City
|4.5m
|
-81.1% ↓
|Unlikely to change
Pascal Gross (£5.5m) is, at the time of writing, the one notable name set to rise tonight.
Ten names are currently classed as likely/very likely to fall, although that could change. None are major Fantasy players.