FPL

4 up, 14 down: Wednesday’s FPL price changes + predictions

16 September 2026 0 comments
FPL Marc FPL Marc
Share:

There were four Fantasy Premier League (FPL) price rises at midnight on Wednesday, while 14 players fell.

CONFIRMED PRICE CHANGES: WEDNESDAY

4 up, 14 down: Wednesday's FPL price changes + predictions

Both Kevin Schade (£6.1m) and Mohamed Belloumi (£5.1m) netted twice on Saturday, before Pascal Gross (£5.7m) overtook them to become Gameweek 4’s top scorer. His goal and two assists brought in 17 points against Coventry City.

Next, it’s Morgan Gibbs-White‘s (£8.0m) turn to face the last-placed Sky Blues. A penalty-taking midfielder who has a league-high of four big chances created.

Meanwhile, the most interesting price drops belonged to Cristhian Mosquera (£5.3m), Nathan Collins (£5.4m) and Dango Ouattara (£6.3m).

TONIGHT’S PRICE CHANGE PREDICTIONS

Price Change Predictions

Risers
Fallers
Player Team Price Current Chance
De Cuyper BHA 4.8m
97.3% ↑
Likely to rise
Bogle LEE 4.5m
89.7% ↑
Unlikely to change
Haaland MCI 15.5m
93.2% ↑
Unlikely to change
Ødegaard ARS 6.7m
89.1% ↑
Unlikely to change
Konsa ARS 4.5m
76.9% ↑
Unlikely to change
Barnes NEW 6.0m
76.7% ↑
Unlikely to change
Slater Hull City 4.5m
75.4% ↑
Unlikely to change
Raya ARS 6.0m
71.4% ↑
Unlikely to change
Janelt BRE 5.0m
67.6% ↑
Unlikely to change
Tzolakis Hull City 4.6m
66.4% ↑
Unlikely to change
Calafiori ARS 5.8m
62.6% ↑
Unlikely to change
Dewsbury-Hall EVE 6.5m
60.8% ↑
Unlikely to change
Guéhi MCI 6.0m
58.4% ↑
Unlikely to change
Mykolenko EVE 4.5m
56.4% ↑
Unlikely to change
Verbruggen BHA 4.5m
57.2% ↑
Unlikely to change
Ajayi Hull City 4.2m
49.4% ↑
Unlikely to change
Saka ARS 9.5m
49.2% ↑
Unlikely to change
Emersonn Ipswich Town 5.5m
48.6% ↑
Unlikely to change
Giles Hull City 4.0m
47.3% ↑
Unlikely to change
Evanilson BOU 6.0m
47.4% ↑
Unlikely to change
Gonzalo FUL 6.0m
46.7% ↑
Unlikely to change
Rogers CHE 7.7m
43.5% ↑
Unlikely to change
King FUL 5.5m
44.0% ↑
Unlikely to change
Delap NFO 5.5m
43.0% ↑
Unlikely to change
Gomez BHA 5.0m
44.9% ↑
Unlikely to change
Dedić NEW 4.5m
43.6% ↑
Unlikely to change
Davis Ipswich Town 4.0m
41.4% ↑
Unlikely to change
Yalcouyé BHA 4.5m
41.2% ↑
Unlikely to change
Ajer BRE 4.5m
41.1% ↑
Unlikely to change
Walle Egeli Ipswich Town 4.5m
38.2% ↑
Unlikely to change
Lewis-Potter BRE 5.5m
37.9% ↑
Unlikely to change
Jacquet LIV 5.0m
36.5% ↑
Unlikely to change
N.Jackson AVL 6.5m
34.7% ↑
Unlikely to change
Vuskovic BHA 5.0m
34.3% ↑
Unlikely to change
Marmoush TOT 7.0m
33.6% ↑
Unlikely to change
Mitchell CRY 4.5m
33.1% ↑
Unlikely to change
Palmer CHE 9.7m
31.5% ↑
Unlikely to change
Gvardiol MCI 5.7m
27.3% ↑
Unlikely to change
Wissa NEW 6.2m
26.6% ↑
Unlikely to change
White ARS 5.5m
30.3% ↑
Unlikely to change
Waiting for official FPL price data...
Official FPL price data is unavailable right now. Please check back shortly.
Player Team Price Current Chance
Tóth.A BOU 5.0m
-101.7% ↓
Very likely to fall
Sakamoto Coventry City 4.9m
-96.1% ↓
Likely to fall
Shepherd Coventry City 4.5m
-97.9% ↓
Likely to fall
Furlong Ipswich Town 4.0m
-98.1% ↓
Likely to fall
Damsgaard BRE 5.5m
-96.5% ↓
Likely to fall
Fatawu Ipswich Town 5.5m
-97.0% ↓
Likely to fall
Gallagher TOT 5.4m
-96.9% ↓
Likely to fall
Kesler-Hayden Coventry City 4.0m
-95.8% ↓
Likely to fall
Wirtz LIV 7.4m
-93.0% ↓
Likely to fall
Frimpong LIV 5.4m
-93.5% ↓
Likely to fall
Guessand CRY 5.5m
-94.4% ↓
Likely to fall
Wilson LEE 6.3m
-91.3% ↓
Unlikely to change
Rudoni Coventry City 5.0m
-92.7% ↓
Unlikely to change
O'Nien SUN 4.0m
-91.8% ↓
Unlikely to change
Yoro MUN 4.9m
-91.8% ↓
Unlikely to change
Osula NEW 5.9m
-91.3% ↓
Unlikely to change
Davies TOT 4.0m
-91.5% ↓
Unlikely to change
Pedro Porro TOT 5.5m
-90.0% ↓
Unlikely to change
Torp Coventry City 5.4m
-90.9% ↓
Unlikely to change
David BHA 6.0m
-90.2% ↓
Unlikely to change
Chadi Riad CRY 4.4m
-90.8% ↓
Unlikely to change
Lacroix CHE 6.0m
-89.6% ↓
Unlikely to change
Wilson BRE 5.5m
-88.9% ↓
Unlikely to change
Crooks Hull City 4.5m
-90.1% ↓
Unlikely to change
Ji-soo BRE 4.5m
-88.1% ↓
Unlikely to change
Thiago BRE 7.9m
-88.2% ↓
Unlikely to change
Taylor Ipswich Town 4.5m
-90.0% ↓
Unlikely to change
Jaouen NEW 4.5m
-89.2% ↓
Unlikely to change
Chiesa LIV 5.4m
-87.8% ↓
Unlikely to change
Ndiaye MCI 5.9m
-85.7% ↓
Unlikely to change
Zirkzee MUN 5.4m
-86.5% ↓
Unlikely to change
Danso SUN 5.0m
-87.1% ↓
Unlikely to change
M.Sangaré BRE 5.7m
-84.4% ↓
Unlikely to change
Gittens CHE 5.9m
-85.7% ↓
Unlikely to change
Charles FUL 5.0m
-86.5% ↓
Unlikely to change
Ruggeri AVL 4.5m
-85.4% ↓
Unlikely to change
Diakité BOU 5.0m
-84.0% ↓
Unlikely to change
Butland Hull City 4.5m
-84.0% ↓
Unlikely to change
Mehmeti Ipswich Town 4.9m
-80.7% ↓
Unlikely to change
O'Brien EVE 4.9m
-84.1% ↓
Unlikely to change
Waiting for official FPL price data...
Official FPL price data is unavailable right now. Please check back shortly.

At the time of writing, two of the three highest-scoring defenders look set to rise: Jayden Bogle (£4.5m) and Maxim De Cuyper (£4.8m).

Nobody notable looks likely/very likely to fall.

GET MORE INFO ON OUR PRICE CHANGE PREDICTIONS PAGE

FPL Marc Broadcaster, writer and overthinker. Hoping that ‘differential potential’ will catch on.

0 Comments Login to Post a Comment

No comments have been submitted for this post yet.

You need to be logged in to post a comment.