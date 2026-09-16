4 up, 14 down: Wednesday’s FPL price changes + predictions

There were four Fantasy Premier League (FPL) price rises at midnight on Wednesday, while 14 players fell.
CONFIRMED PRICE CHANGES: WEDNESDAY
Both Kevin Schade (£6.1m) and Mohamed Belloumi (£5.1m) netted twice on Saturday, before Pascal Gross (£5.7m) overtook them to become Gameweek 4’s top scorer. His goal and two assists brought in 17 points against Coventry City.
Next, it’s Morgan Gibbs-White‘s (£8.0m) turn to face the last-placed Sky Blues. A penalty-taking midfielder who has a league-high of four big chances created.
Meanwhile, the most interesting price drops belonged to Cristhian Mosquera (£5.3m), Nathan Collins (£5.4m) and Dango Ouattara (£6.3m).
TONIGHT’S PRICE CHANGE PREDICTIONS
Price Change Predictions
|Player
|Team
|Price
|Current
|Chance
|De Cuyper
|BHA
|4.8m
|
97.3% ↑
|Likely to rise
|Bogle
|LEE
|4.5m
|
89.7% ↑
|Unlikely to change
|Haaland
|MCI
|15.5m
|
93.2% ↑
|Unlikely to change
|Ødegaard
|ARS
|6.7m
|
89.1% ↑
|Unlikely to change
|Konsa
|ARS
|4.5m
|
76.9% ↑
|Unlikely to change
|Barnes
|NEW
|6.0m
|
76.7% ↑
|Unlikely to change
|Slater
|Hull City
|4.5m
|
75.4% ↑
|Unlikely to change
|Raya
|ARS
|6.0m
|
71.4% ↑
|Unlikely to change
|Janelt
|BRE
|5.0m
|
67.6% ↑
|Unlikely to change
|Tzolakis
|Hull City
|4.6m
|
66.4% ↑
|Unlikely to change
|Calafiori
|ARS
|5.8m
|
62.6% ↑
|Unlikely to change
|Dewsbury-Hall
|EVE
|6.5m
|
60.8% ↑
|Unlikely to change
|Guéhi
|MCI
|6.0m
|
58.4% ↑
|Unlikely to change
|Mykolenko
|EVE
|4.5m
|
56.4% ↑
|Unlikely to change
|Verbruggen
|BHA
|4.5m
|
57.2% ↑
|Unlikely to change
|Ajayi
|Hull City
|4.2m
|
49.4% ↑
|Unlikely to change
|Saka
|ARS
|9.5m
|
49.2% ↑
|Unlikely to change
|Emersonn
|Ipswich Town
|5.5m
|
48.6% ↑
|Unlikely to change
|Giles
|Hull City
|4.0m
|
47.3% ↑
|Unlikely to change
|Evanilson
|BOU
|6.0m
|
47.4% ↑
|Unlikely to change
|Gonzalo
|FUL
|6.0m
|
46.7% ↑
|Unlikely to change
|Rogers
|CHE
|7.7m
|
43.5% ↑
|Unlikely to change
|King
|FUL
|5.5m
|
44.0% ↑
|Unlikely to change
|Delap
|NFO
|5.5m
|
43.0% ↑
|Unlikely to change
|Gomez
|BHA
|5.0m
|
44.9% ↑
|Unlikely to change
|Dedić
|NEW
|4.5m
|
43.6% ↑
|Unlikely to change
|Davis
|Ipswich Town
|4.0m
|
41.4% ↑
|Unlikely to change
|Yalcouyé
|BHA
|4.5m
|
41.2% ↑
|Unlikely to change
|Ajer
|BRE
|4.5m
|
41.1% ↑
|Unlikely to change
|Walle Egeli
|Ipswich Town
|4.5m
|
38.2% ↑
|Unlikely to change
|Lewis-Potter
|BRE
|5.5m
|
37.9% ↑
|Unlikely to change
|Jacquet
|LIV
|5.0m
|
36.5% ↑
|Unlikely to change
|N.Jackson
|AVL
|6.5m
|
34.7% ↑
|Unlikely to change
|Vuskovic
|BHA
|5.0m
|
34.3% ↑
|Unlikely to change
|Marmoush
|TOT
|7.0m
|
33.6% ↑
|Unlikely to change
|Mitchell
|CRY
|4.5m
|
33.1% ↑
|Unlikely to change
|Palmer
|CHE
|9.7m
|
31.5% ↑
|Unlikely to change
|Gvardiol
|MCI
|5.7m
|
27.3% ↑
|Unlikely to change
|Wissa
|NEW
|6.2m
|
26.6% ↑
|Unlikely to change
|White
|ARS
|5.5m
|
30.3% ↑
|Unlikely to change
|Player
|Team
|Price
|Current
|Chance
|Tóth.A
|BOU
|5.0m
|
-101.7% ↓
|Very likely to fall
|Sakamoto
|Coventry City
|4.9m
|
-96.1% ↓
|Likely to fall
|Shepherd
|Coventry City
|4.5m
|
-97.9% ↓
|Likely to fall
|Furlong
|Ipswich Town
|4.0m
|
-98.1% ↓
|Likely to fall
|Damsgaard
|BRE
|5.5m
|
-96.5% ↓
|Likely to fall
|Fatawu
|Ipswich Town
|5.5m
|
-97.0% ↓
|Likely to fall
|Gallagher
|TOT
|5.4m
|
-96.9% ↓
|Likely to fall
|Kesler-Hayden
|Coventry City
|4.0m
|
-95.8% ↓
|Likely to fall
|Wirtz
|LIV
|7.4m
|
-93.0% ↓
|Likely to fall
|Frimpong
|LIV
|5.4m
|
-93.5% ↓
|Likely to fall
|Guessand
|CRY
|5.5m
|
-94.4% ↓
|Likely to fall
|Wilson
|LEE
|6.3m
|
-91.3% ↓
|Unlikely to change
|Rudoni
|Coventry City
|5.0m
|
-92.7% ↓
|Unlikely to change
|O'Nien
|SUN
|4.0m
|
-91.8% ↓
|Unlikely to change
|Yoro
|MUN
|4.9m
|
-91.8% ↓
|Unlikely to change
|Osula
|NEW
|5.9m
|
-91.3% ↓
|Unlikely to change
|Davies
|TOT
|4.0m
|
-91.5% ↓
|Unlikely to change
|Pedro Porro
|TOT
|5.5m
|
-90.0% ↓
|Unlikely to change
|Torp
|Coventry City
|5.4m
|
-90.9% ↓
|Unlikely to change
|David
|BHA
|6.0m
|
-90.2% ↓
|Unlikely to change
|Chadi Riad
|CRY
|4.4m
|
-90.8% ↓
|Unlikely to change
|Lacroix
|CHE
|6.0m
|
-89.6% ↓
|Unlikely to change
|Wilson
|BRE
|5.5m
|
-88.9% ↓
|Unlikely to change
|Crooks
|Hull City
|4.5m
|
-90.1% ↓
|Unlikely to change
|Ji-soo
|BRE
|4.5m
|
-88.1% ↓
|Unlikely to change
|Thiago
|BRE
|7.9m
|
-88.2% ↓
|Unlikely to change
|Taylor
|Ipswich Town
|4.5m
|
-90.0% ↓
|Unlikely to change
|Jaouen
|NEW
|4.5m
|
-89.2% ↓
|Unlikely to change
|Chiesa
|LIV
|5.4m
|
-87.8% ↓
|Unlikely to change
|Ndiaye
|MCI
|5.9m
|
-85.7% ↓
|Unlikely to change
|Zirkzee
|MUN
|5.4m
|
-86.5% ↓
|Unlikely to change
|Danso
|SUN
|5.0m
|
-87.1% ↓
|Unlikely to change
|M.Sangaré
|BRE
|5.7m
|
-84.4% ↓
|Unlikely to change
|Gittens
|CHE
|5.9m
|
-85.7% ↓
|Unlikely to change
|Charles
|FUL
|5.0m
|
-86.5% ↓
|Unlikely to change
|Ruggeri
|AVL
|4.5m
|
-85.4% ↓
|Unlikely to change
|Diakité
|BOU
|5.0m
|
-84.0% ↓
|Unlikely to change
|Butland
|Hull City
|4.5m
|
-84.0% ↓
|Unlikely to change
|Mehmeti
|Ipswich Town
|4.9m
|
-80.7% ↓
|Unlikely to change
|O'Brien
|EVE
|4.9m
|
-84.1% ↓
|Unlikely to change
At the time of writing, two of the three highest-scoring defenders look set to rise: Jayden Bogle (£4.5m) and Maxim De Cuyper (£4.8m).
Nobody notable looks likely/very likely to fall.