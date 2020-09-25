مرحبا بكم في فانتازي فوتبول سكاوت

مرحبا في فانتازي فوتبول سكاوت، الموقع الرئيسي، الأكبر (ونأمل أن يكون) الأفضل في تقديم محتوى فانتازي فوتبول

نحن نحتل المرتبة الأولى في مجتمع الفانتازي ونعتبر المصدر الأكبر للمعلومات لمدربي فانتازي بريميرليج وألعاب فانتازي أخرى من ضمنها لعبة سكاي سبورت فانتازي، فان تيم وأكثر من ذلك

التاريخ

على مدار الـ 12 عاماً الماضية، فريق فانتازي فوتبول سكاوت قدم وجهات نظر، نصائح، أدوات والبيئة المناسبة لمجتمع الفانتازي ليجتمعوا في مكان واحد للحديث عن الفانتازي وتبادل وجهات النظر وبالتأكيد مشاركة حبهم للعبة الفانتازي

خلال ذلك الوقت، نما الموقع بشكل كبير حيث لدينا الآن مئات المقالات، الأعمدة، الفيديوهات، القنوات، الأدوات وأكثر من ذلك بكثير

وجودنا لخدمة مجتمع الفانتازي

نرحب بالجميع في هذا المجتمع سواء كنت تلعب الفانتازي بجدية كبيرة، تضع مجهوداً ووقتاً كبيرًا بالتفكير بفريقك، تستخدم الإحصائيات والأدوات اللي نقدمها لك، تسعى دائما لهزيمة أصدقائك في العمل أو العائلة أو مجرد هاوي تبدأ رحلتك في لعبة الفانتازي وتريد تعلم أساليب واستراتيجيات اللعبة لتصبح مدرباً أفضل. جميعكم مرحبٌ بكم بغض النظر عن مستواك وتاريخك في اللعبة، ما زلنا نؤمن بأن لديك أفكارك المدهشة لتضيفها للعبة والمجتمع

كيف نعمل…

مع مرور كل جولة، نعمل بكل ما وسعنا لجعل الأمور أبسط ما يمكن على الموقع، ولكن في عالم الفانتازي نكتشف الكثير من الأمور ولذلك ننصح بالرجوع إلى مقالاتنا حتى تحصل على أكبر قدر من المعلومات على موقع فانتازي فوتبول سكاوت

آلية عمل موقعنا تنقسم إلى الآتي:

الأدوات

منطقة الأعضاء في موقع فانتازي فوتبول سكاوت تحتوي على عدد كبير من الجداول لمساعدتك على اختيار فريق الفانتازي الخاص بك في كل أسبوع

نحصل على الإحصائيات من أوبتا Opta حيث يمكنك مقارنة أي لاعب في الدوري باستخدام جدول الإحصائيات. يمكنك أيضاً تعديل الجداول حسب رغبتك. أعضاء البريميم (Premium members) يمكنهم تحليل البيانات حسب المركز، السعر أو الفريق. يوجد أيضا أكثر من 50 إحصائية من ضمنها: التسديدات من داخل منطقة الجزاء، الفرص المحققة للتسجيل، التسديدات على المرمى، التمريرات المفتاحية (Key passes)، العرقلات الناجحة، التشتيتات، إيقاف التسديدات والاعتراضات، معدل المساهمة في الأهداف (xGI)، الأهداف المحققة الممنوعة (xGP) وأكثر من ذلك بكثير

يمكن عرض الجداول حسب أي فترة زمنية ترغبها، سواء آخر ستة جولات، آخر 8 مباريات أو آخر أربعة جولات خارج الأرض حسب المثال

خاصية (Flat-Track Bully) تسمح لك بفلترة النتائج حسب الخصم بينما خاصية (خلال 90 دقيقة) تسمح لك بعرض البيانات بطريقة المعدل خلال 90 دقيقة، لإعطاء طريقة أخرى لمقارنة البيانات بين لاعبين مختلفين لعبوا دقائق مختلفة خلال عدد معين من المباريات

أداة المقارنة تسمح لك بوضع بيانات لاعبين اثنين، فريقين اثنين أو نفس اللاعب خلال فترة زمنية مختلفة من الموسم جنباً إلى جنب. يمكن من خلال الأداة مشاهدة الخريطة الحرارية (heatmap)، نقاط التسديد، معدل الأهداف، خطورة اللاعب في التسجيل، صناعة الفرص والإحصائيات الدفاعية

كل جولة يمكن عرض البيانات التي تأتينا على قاعدة البيانات لكل مباراة بالتفصيل وبالتالي يمكنك مقارنة هذه الإحصائيات بمشاهدتك للمباريات

باستخدام جدول إحصائياتي يمكنك إنشاء جدولك الخاص بك ووضع البيانات التي تريد استخدامها في المقارنات. أشهر الجداول الخاصة على الموقع بالطبع هو جدول جو الهدف المحتم، والذي يعرض أي اللاعبين الأقرب للتسجيل والذي لديه 10 تسديدات على الأقل خلال آخر 4 جولات ولكن سجل هدف واحد فقط في هذه الفترة. هؤلاء هم اللاعبين الأقرب للتسجيل في المباراة القادمة

النقاط المتوقعة للاعب وأيضا تقييم فريقي هم أدوات إضافية تحتوي على بيانات تاريخية لتوقع عدد النقاط التي سيتم تسجيلها لكل لاعب والتي تساعدك على تقييم واختيار اللاعب المناسب لفريقك

بالإضافة إلى ذلك، طبعا، كما معظمكم يعرف، منطقة أعضاء البريميم (Premium memberships) تعطي لك تصريح لجدول الفرق للموسم (season ticker). هذا الجدول ديناميكي جداً بحيث يمكنك ترتيب الجدول حسب صعوبة المباريات أو سهولتها للفرق على المستوى الهجومي أو الدفاعي خلال المباريات المقبلة

آراء ونصائح

فانتازي فوتبول سكاوت يقدم أفضل الآراء وأكثرها شفافية لمجتمع الفانتازي لمساعدتك في تكوين استراتيجيتك الخاصة في اللعبة مع تقديم نصائح مستمرة وإعلان التشكيلات الأسبوعية في مقالات خاصة وحصرية على الموقع

هذه المقالات تتحدث بشكل خاص عن مجموعة كبيرة من المدربين المميزين منهم الفائز السابق للفانتازي والحاصل 4 مرات على ترتيب أفضل 7000 عالعالم سايمون مارش Simon March و بطل الهند مرتين متتاليتين والحاصل 3 مرات على أفضل 200 مركز عالمياً Lateriser12

يضاف إليهم أفضل 3 مدربين على الإطلاق حسب لوحة الشرف: فابيو بورجس Fabio Borges صاحب مركز أفضل 2000 عالمياً في آخر 4 مواسم متتالية، ستيفين هاراب Stephen Harrap والذي حجز لنفسه مكان ضمن أفضل 5000 عالمياً 6 مرات منذ عام 2011 بينما دارين ويلز Darren Wiles حقق مركز أفضل 1000 عالمياً 3 مرات منذ عام 2016

لا تتوقف الخبرات هنا، لدينا أيضا Zophar666 ب 7 مرات ضمن أفضل 10 آلاف مدرب، توم فريمان Tom Freeman والذي تمكن من الوصول إلى أفضل 1000 عالمياً 5 مرات في آخر 11 عاماً

وطبعاً لا نريد أن ننسى مؤسس موقع فانتازي فوتبول سكاوت الأب الروحي مارك سثيرنز Mark Sutherns والذي بجعبته أفضل 5000 عالمياً 6 مرات تضاف لأسطورته

المقالات المكتوبة من هؤلاء الخبراء تجمع وتدقق وتنشر عن طريق ديفيد مَندي David Munday ونيل ريج Neale Rigg وهم خبراء وصحفيين رياضيين يمتلكهم حب وشغف كبير للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي

ديفيد ونيل يقدمون الكثير من المحتوى لأعضاء الموقع وتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالجولات تلو الأخرى، وكل مباريات الجولة من وجهة نظر فانتازية ويقدمون لكم آخر التطورات والأخبار عن الفرق وكل شيء متعلق بلعبة الفانتازي

الفيديو والبودكاست

يقدم محتوى الفيديو والبودكاست مجموعة من خبراء الفانتازي. جميع الفيديوهات والبودكاست يتم مونتاجها عن طريق خبير اليوتيوب والفانتازي أندي ميرز Andy Mears والذي حقق مركز أفضل 20 ألف عالميا 6 مرات

جميع مدربي الفانتازي يمكنهم مشاهدة البرنامج الأسبوعي والذي يعرض من مدة طويلة جداً السكاوت كاست Scoutcast مع جو ليبر Joe Lepper و آز فيليبس Az Phillips كل يوم ثلاثاء مساءً على قناة اليوتيوب بالإضافة إلى فيديو تحليلي أسبوعي لأفضل اختيارات الكبتنة للجولة المقبلة مع جو وديفيد

قناة اليوتيوب تقدم أكثر من ذلك، ليس فقط فيديو أسبوعي خاص بلعبة سكاي سبورت فانتازي، بل أيضا فيديو خاص بأخبار الإصابات والفرق والمؤتمرات الصحفية مع نيل أيام الجمعة و تعليق مباشر لمباريات الجولة مع جياني Gianni أيام السبت

مجتمع الفانتازي

منطقة التعليقات أسفل المقالات تعتبر من أكثر المناطق الشيقة للحديث عن الفانتازي، يتم تداول جميع المواضيع المتعلقة بالفانتازي بين الأعضاء وتبادل وجهات النظر ويمكنك المشاركة بكل أريحية مع أعضائنا وتقديم أو استقبال النصائح وتقييم تشكيلات الأعضاء

نقدم أيضا لك المساحة لتقديم مقالاتك الخاصة في بوابة التقديم وسيتم التدقيق فيها ونشرها إذا كان المقال جيداً بما يكفي في منطقة مقالات مجتمع الفانتازي

متابعتنا على السوشيال ميديا

يمكنكم متابعة فانتازي فوتبول سكاوت على تويتر، فيسبوك، إنستجرام وأيضاً تيك توك

من الإضافات التي نقدمها على انستجرام هو نشر مقاطع فيديو ونصائح مسجلة من مدربي فانتازي من الطراز الرفيع، بينما يعتبر تويتر هو المكان الأفضل للحصول على آخر الأخبار والتعليقات من مدربي الفرق الإنجليزية المتعلقة بالإصابات وجاهزية اللاعبين للمشاركة وأيضاً نشر تغريدات إشعارات بالأهداف التي تسجل خلال الجولة

برنامجنا المعتاد خلال الجولة

مع كل جولة فانتازي، لدينا برنامج محدد للمقالات والتحديثات التي تتناسب وتحضيرات مدربي الفانتازي للجولة

السبت (يوم المباراة)

مقال لإرشادات الجولة الكامل على الموقع <

النادي الصباحي Breakfast Club على يوتيوب <

إعلان تشكيلات الفرق على تويتر والموقع <

تغريدات إشعارية بالأهداف والأسيست لجميع المباريات عبر تويتر <

تعليق مباشر لمباريات الجولة على يوتيوب <

تحديث مباشر للترتيب العالمي عن طريق LiveFPL.net <

الأحد

تقرير عن مباريات السبت وأهم الإحصائيات والبيانات المستخلصة من المباريات <

علان تشكيلات الفرق لمباريات الأحد على تويتر والموقع <

تغريدات إشعارية بالأهداف والأسيست لجميع المباريات عبر تويتر <

تحديث مباشر للترتيب العالمي عن طريق LiveFPL.net <

الإثنين

تقرير عن مباريات الجولة وأهم الإحصائيات والبيانات المستخلصة من المباريات <

فيديو عن أفضل اختيارات الكبتنة للجولة المقبلة على يوتيوب <

إعلان تشكيلات الفرق على تويتر والموقع في حال وجود مباريات يوم الاثنين مساء <

تغريدات إشعارية بالأهداف والأسيست لجميع المباريات عبر تويتر <

تحديث مباشر للترتيب العالمي عن طريق LiveFPL.net <

الثلاثاء

تقرير عن مباريات الجولة المتبقية من يوم الاثنين وأهم الإحصائيات والبيانات المستخلصة من المباريات <

مقال عن الاستراتيجيات والنصائح من أحد خبراء الفانتازي Pro Pundit <

حلقة السكاوت كاست Scoutcast مساءً على يوتيوب <

آخر الإرشادات والنصائح حول تأثير لعبة الفانتازي على فوتبول إندكس FootballIndex <

آخر الأخبار والتحديثات من شبكة السكاوت <

الأربعاء

مقال عن الاستراتيجيات والنصائح من أحد خبراء الفانتازي Pro Pundit <

مقال: سؤال الفانتازي، وفيها يتم تقييم نظرة مجتمع الفانتازي وآراؤهم عن أهم نقاط الحديث في ذلك الأسبوع

مقال للأعضاء البريميم، وتقييم لاعب مهم، تشكيلة فريق، تغير في تمركز لاعب أو فريق معين سواء هجومياً أو دفاعياً

إرشادات ونصائح لمدربي لعبة فان تيم Fanteam <

الخميس

من قلب الحدث: آخر الأخبار من المؤتمرات الصحفية عبر تويتر <

نشر أخبار المؤتمرات الصحفية على الموقع

مقال قبل كل جولة عن إحصائيات مهمة متعلقة بالمباريات التي ستلعب بالجولة المقبلة <

تشكيلة السكاوت: ويتم فيها اختيار أفضل اللاعبين لكل جولة. هؤلاء اللاعبين يتم اختيارهم عن طريق لجنة من >.الخبراء

مقال الكابتن المنطقي Captain Sensible تحليل مكثف لأفضل اختيارات الكبتنة في الجولة القادمة في الفانتازي (هذه المقالة مخصصة فقط للأعضاء البريميم) <

مقال عن الاستراتيجيات والنصائح من أحد خبراء الفانتازي Pro Pundit <

الجمعة

من قلب الحدث: آخر الأخبار من المؤتمرات الصحفية عبر تويتر

نشر أخبار المؤتمرات الصحفية على الموقع

أخبار الإصابات والمؤتمرات الصحفية عبر يوتيوب

مقال عن الاستراتيجيات والنصائح من أحد خبراء الفانتازي Pro Pundit

مقال عن اختيارات الديفرنشيال، يتحدث عن لاعبين يتوقع تألقهم في الجولات المقبلة ولديهم نسبة امتلاك أقل من 5%

أهم النصائح لمدربي لعبة سكاي سبورت فانتازي

مقال عن تشكيلة السكاوت، أفضل اللاعبين الـ 11 لامتلاكهم في الجولة المقبلة مع شرح سبب اختيارهم

شارك معنــا

كوننا أكبر وأفضل مجتمع فانتازي فوتبول، نسعى دائما لتعزيز المجتمع بأفضل الخبرات الموجودة في لعبة الفانتازي، ولذلك تم مؤخراً إنشاء شبكة السكاوت Scout Network وأكاديمية السكاوت Scout Academy، لتقديم فرصة كبيرة لبناء شبكة من أفضل محرري المقالات، مقدمي المحتوى على يوتيوب، مقدمي البودكاست ومبتكري الأدوات ليقدموا أنفسهم ويحصلوا على التقدير الذي يستحقونه من مجتمع الفانتازي

سجل معنــا كعضو في فانتازي فوتبول سكاوت

بتسجيلك كعضو للسكاوت ستحصل على ميزة كبيرة وتصريح للمقالات الحصرية فقط للأعضاء مجاناً وفتح المجال أمامك للحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها والمقالات المنشورة على الموقع

هناك نوعان من العضويات:

العضوية المجانية وتشمل:

يمكنك التعليق على المقالات المنشورة مجاناً

تصريح لجدول المباريات Season Ticker

ملخص أسبوعي للسكاوت

الحصول على شارة خاصة

العضوية المدفوعة تشمل كل ما سبق بالإضافة إلى:

مقالات خاصة تنشر فقط حصريا للأعضاء البريميم

تصريح كامل للأدوات وجداول المقارنات وكل الإحصائيات الموجودة على الموقع