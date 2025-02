There will be plenty of price changes happening ahead of Gameweek 28 of Fantasy Premier League (FPL).

If you’re after the changes immediately after they happen, check out the daily Hot Topic.

Otherwise, the FPL Price Changes widget on the sidebar and in the article below will detail the latest risers and fallers.

For the players about to rise or fall in price, check out LiveFPL’s price change predictor.

Player Team Price Change Cunha WOL 7.0m Esse CRY 4.8m Foden MCI 9.2m Gordon NEW 7.4m Marmoush MCI 7.2m Mitoma BHA 6.5m Pedro Porro TOT 5.3m Reguilón TOT 4.1m Young AVL 4.4m Bowen WHU 7.4m Burgess IPS 3.8m Rogers AVL 5.6m Tarkowski EVE 4.9m Amad MUN 5.4m Gakpo LIV 7.5m Rashford AVL 6.7m Archer SOU 4.9m I.Sarr CRY 5.5m Kinsky TOT 4.4m Muñoz CRY 4.9m Young EVE 4.5m Bernardo MCI 6.1m Beto EVE 5.0m Buonanotte LEI 4.6m Cunha WOL 6.9m Damsgaard BRE 5.1m Davis IPS 4.3m Mateta CRY 7.4m Mbeumo BRE 8.0m Morsy IPS 4.8m Ndiaye EVE 5.4m O.Dango BOU 5.2m Targett NEW 3.9m Wissa BRE 6.4m Wood NFO 7.2m Esse CRY 4.9m Grønbæk SOU 4.9m João Pedro BHA 5.4m Mitoma BHA 6.4m Palmer CHE 11.1m Nwaneri ARS 4.6m Enzo CHE 4.7m Solanke TOT 7.3m Yates NFO 4.8m Arrizabalaga BOU 4.6m Marmoush MCI 7.1m Andreas FUL 4.9m Doyle WOL 4.7m Gordon NEW 7.5m Ings WHU 4.9m Kristiansen LEI 4.4m N.Jackson CHE 7.7m Sánchez CHE 4.6m Trossard ARS 6.9m Amad MUN 5.5m Carvalho BRE 4.5m G.Jesus ARS 6.5m Hall NEW 5.0m Huijsen BOU 4.5m Kluivert BOU 6.0m Mavididi LEI 5.0m Rogers AVL 5.7m Savinho MCI 6.2m Soler BOU 3.9m Son TOT 9.7m Adama FUL 4.6m De Bruyne MCI 9.3m Gündogan MCI 6.3m I.Sarr CRY 5.6m Iwobi FUL 5.7m Martinelli ARS 6.6m Wan-Bissaka WHU 4.4m Gibbs-White NFO 6.5m Kulusevski TOT 6.3m W.Fofana CHE 4.3m Irving WHU 4.7m Kerkez BOU 5.0m Semenyo BOU 5.7m Mudryk CHE 6.1m O.Dango BOU 5.1m