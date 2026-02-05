Zophar’s FPL Gameweek 25 team reveal

|Player
|Team
|Price
|Progress
|Tonight
|Gabriel
|ARS
|7.0m
| Likely
|J.Timber
|ARS
|6.3m
| Likely
|B.Fernandes
|MUN
|9.6m
| Likely
|Bowen
|WHU
|7.6m
| Likely
|Mukiele
|SUN
|4.5m
| Maybe
|Chalobah
|CHE
|5.7m
| Unlikely
|E.Le Fée
|SUN
|4.9m
| Unlikely
|Semenyo
|MCI
|7.8m
| Unlikely
|Garner
|EVE
|5.2m
| Unlikely
|Pickford
|EVE
|5.6m
| Unlikely
|Cash
|AVL
|4.8m
| Unlikely
|Wirtz
|LIV
|8.3m
| Unlikely
|Enzo
|CHE
|6.8m
| Unlikely
|Summerville
|WHU
|5.5m
| Unlikely
|Barry
|EVE
|5.7m
| Unlikely
|Ayari
|BHA
|4.8m
| Unlikely
|Estêvão
|CHE
|6.4m
| Unlikely
|Aaronson
|LEE
|5.4m
| Unlikely
|Ødegaard
|ARS
|7.8m
| Unlikely
|Igor Jesus
|NFO
|5.8m
| Unlikely
|Saliba
|ARS
|6.0m
| Unlikely
|Cucurella
|CHE
|6.0m
| Unlikely
|Cunha
|MUN
|8.0m
| Unlikely
|Anderson
|NFO
|5.3m
| Unlikely
|Hall
|NEW
|5.3m
| Unlikely
|Martinez
|MUN
|4.8m
| Unlikely
|Amad
|MUN
|6.2m
| Unlikely
|Wilson
|FUL
|6.1m
| Unlikely
|Truffert
|BOU
|4.5m
| Unlikely
|Maguire
|MUN
|4.3m
| Unlikely
|Dúbravka
|BUR
|4.0m
| Unlikely
|Romero
|TOT
|5.0m
| Unlikely
|Collins
|BRE
|5.0m
| Unlikely
|Alderete
|SUN
|4.1m
| Unlikely
|Nallo
|LIV
|3.7m
| Unlikely
|G.Jesus
|ARS
|6.4m
| Unlikely
|Gibbs-White
|NFO
|7.3m
| Unlikely
|Mitchell
|CRY
|5.0m
| Unlikely
|Senesi
|BOU
|4.8m
| Unlikely
|Palmer
|CHE
|10.4m
| Unlikely
|Haaland
|MCI
|15.0m
| Very Likely
|Roberts
|BUR
|4.4m
| Maybe
|Nichols
|ARS
|3.8m
| Maybe
|Meslier
|LEE
|4.2m
| Maybe
|Acheampong
|CHE
|3.8m
| Maybe
|O'Reilly
|MCI
|5.0m
| Unlikely
|Foden
|MCI
|8.3m
| Unlikely
|Andrey Santos
|CHE
|4.5m
| Unlikely
|Frimpong
|LIV
|5.8m
| Unlikely
|Yoro
|MUN
|4.2m
| Unlikely
|Bajcetic
|LIV
|4.3m
| Unlikely
|Poveda
|SUN
|4.8m
| Unlikely
|Benitez
|CRY
|4.0m
| Unlikely
|Burrowes
|AVL
|4.4m
| Unlikely
|Wood
|NFO
|7.2m
| Unlikely
|Ebere
|EVE
|4.4m
| Unlikely
|D.Leon
|MUN
|4.2m
| Unlikely
|Isidor
|SUN
|5.2m
| Unlikely
|Weiss
|BUR
|4.3m
| Unlikely
|M.Bizot
|AVL
|4.2m
| Unlikely
|McAidoo
|MCI
|4.5m
| Unlikely
|Carvalho
|BRE
|4.7m
| Unlikely
|Toti
|WOL
|4.2m
| Unlikely
|Byram
|LEE
|3.8m
| Unlikely
|Vicario
|TOT
|4.8m
| Unlikely
|Ward-Prowse
|BUR
|5.6m
| Unlikely
|Lavia
|CHE
|4.9m
| Unlikely
|Spence
|TOT
|4.3m
| Unlikely
|Kluivert
|BOU
|7.0m
| Unlikely
|Tchaouna
|BUR
|4.9m
| Unlikely
|Tavernier
|BOU
|5.4m
| Unlikely
|Trésor
|BUR
|4.4m
| Unlikely
|Aké
|MCI
|5.3m
| Unlikely
|Kporha
|CRY
|4.0m
| Unlikely
|Gordon
|NEW
|7.3m
| Unlikely
|Campbell
|EVE
|3.9m
| Unlikely
|Cherki
|MCI
|6.6m
| Unlikely
|Raúl
|FUL
|6.2m
| Unlikely
|Mfuni
|MCI
|3.9m
| Unlikely
|Arrizabalaga
|ARS
|4.1m
| Unlikely
