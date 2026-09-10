FPL

1 up, 6 down: Thursday’s FPL price changes + predictions

10 September 2026 0 comments
Skonto Rigga Skonto Rigga
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There was just one Fantasy Premier League (FPL) price rise at midnight on Thursday, while six players fell.

Friday predictably looks set to be a busier day, however.

CONFIRMED PRICE CHANGES: THURSDAY

one price

Ahead of an appealing-looking fixture against Coventry City, Pascal Gross (£5.6m) has risen for the first time this season.

Most of the fallers are Fantasy footnotes, with Mateus Fernandes (£5.8m) the only one (who was) owned by more than 1.0% of managers.

TONIGHT’S PRICE CHANGE PREDICTIONS

Price Change Predictions

Risers
Fallers
Player Team Price Current Chance
Palmer CHE 9.6m
108.2% ↑
Very likely to rise
Ødegaard ARS 6.6m
91.4% ↑
Very likely to rise
Scott BOU 6.0m
97.3% ↑
Very likely to rise
Calafiori ARS 5.7m
96.2% ↑
Very likely to rise
Mendy Hull City 4.0m
96.5% ↑
Likely to rise
Elanga NEW 6.1m
95.3% ↑
Likely to rise
Hall NEW 5.1m
88.8% ↑
Unlikely to change
Ajayi Hull City 4.1m
85.2% ↑
Unlikely to change
Havertz ARS 7.5m
85.1% ↑
Unlikely to change
Konsa ARS 4.4m
72.2% ↑
Unlikely to change
Haaland MCI 15.5m
76.1% ↑
Unlikely to change
Gvardiol MCI 5.6m
73.8% ↑
Unlikely to change
Tarkowski EVE 6.0m
74.1% ↑
Unlikely to change
João Pedro CHE 7.7m
70.1% ↑
Unlikely to change
White ARS 5.5m
73.7% ↑
Unlikely to change
Gonzalo FUL 6.0m
74.5% ↑
Unlikely to change
Slater Hull City 4.5m
68.1% ↑
Unlikely to change
Dedić NEW 4.5m
63.8% ↑
Unlikely to change
Verbruggen BHA 4.5m
55.9% ↑
Unlikely to change
Ajer BRE 4.5m
55.8% ↑
Unlikely to change
Tavernier BOU 6.0m
53.1% ↑
Unlikely to change
Guéhi MCI 6.0m
53.6% ↑
Unlikely to change
Gomez BHA 5.0m
53.3% ↑
Unlikely to change
Lewis-Potter BRE 5.5m
49.4% ↑
Unlikely to change
Janelt BRE 5.0m
45.6% ↑
Unlikely to change
Evanilson BOU 6.0m
43.5% ↑
Unlikely to change
Marmoush TOT 7.0m
39.9% ↑
Unlikely to change
Rogers CHE 7.6m
31.6% ↑
Unlikely to change
Tzolakis Hull City 4.6m
36.8% ↑
Unlikely to change
Dewsbury-Hall EVE 6.5m
37.0% ↑
Unlikely to change
Schade BRE 6.0m
36.9% ↑
Unlikely to change
Kelleher BRE 5.0m
36.2% ↑
Unlikely to change
Walle Egeli Ipswich Town 4.5m
32.5% ↑
Unlikely to change
Barnes NEW 6.0m
31.5% ↑
Unlikely to change
N.Jackson AVL 6.5m
31.9% ↑
Unlikely to change
Kayode BRE 4.6m
30.2% ↑
Unlikely to change
King FUL 5.5m
28.7% ↑
Unlikely to change
Trafford LEE 5.0m
26.9% ↑
Unlikely to change
Stach LEE 6.0m
26.7% ↑
Unlikely to change
McBurnie Hull City 5.5m
25.4% ↑
Unlikely to change
Waiting for official FPL price data...
Official FPL price data is unavailable right now. Please check back shortly.
Player Team Price Current Chance
Tchaouna Coventry City 5.5m
-101.7% ↓
Very likely to fall
Xavi TOT 6.0m
-98.7% ↓
Very likely to fall
Gyökeres ARS 7.3m
-96.8% ↓
Very likely to fall
Iwobi FUL 5.5m
-96.7% ↓
Very likely to fall
Hume SUN 4.5m
-95.8% ↓
Very likely to fall
Endo LIV 5.0m
-98.2% ↓
Likely to fall
Olusesi TOT 4.5m
-96.3% ↓
Likely to fall
O'Reilly MCI 6.5m
-94.0% ↓
Likely to fall
Eze ARS 6.4m
-94.7% ↓
Likely to fall
Onana AVL 5.0m
-95.2% ↓
Likely to fall
Walton Ipswich Town 4.5m
-95.0% ↓
Likely to fall
Penders CHE 4.5m
-95.1% ↓
Likely to fall
Cairney FUL 5.0m
-94.9% ↓
Unlikely to change
Udogie TOT 4.5m
-93.5% ↓
Unlikely to change
Lewis MCI 4.5m
-91.6% ↓
Unlikely to change
Alcaraz EVE 5.0m
-93.3% ↓
Unlikely to change
Jaouen NEW 4.5m
-93.5% ↓
Unlikely to change
Gomez LIV 5.0m
-93.2% ↓
Unlikely to change
Clarke Ipswich Town 5.5m
-90.3% ↓
Unlikely to change
Hughes Hull City 4.0m
-92.5% ↓
Unlikely to change
Robertson TOT 4.5m
-89.4% ↓
Unlikely to change
Ampadu LEE 5.5m
-89.2% ↓
Unlikely to change
Milosavljević BOU 5.0m
-90.1% ↓
Unlikely to change
Merino ARS 5.9m
-87.8% ↓
Unlikely to change
Brobbey SUN 5.9m
-85.0% ↓
Unlikely to change
Sessegnon FUL 4.5m
-86.6% ↓
Unlikely to change
Martinez MUN 5.0m
-86.5% ↓
Unlikely to change
Dasilva BRE 5.0m
-87.4% ↓
Unlikely to change
Gray TOT 5.0m
-85.3% ↓
Unlikely to change
Palestra CHE 5.4m
-82.8% ↓
Unlikely to change
Danso SUN 5.0m
-86.4% ↓
Unlikely to change
Berge FUL 5.0m
-84.6% ↓
Unlikely to change
Kipré Ipswich Town 4.0m
-84.7% ↓
Unlikely to change
Crooks Hull City 4.5m
-84.5% ↓
Unlikely to change
Netz NFO 4.5m
-83.1% ↓
Unlikely to change
Georginio BHA 5.5m
-83.5% ↓
Unlikely to change
Barco CHE 5.5m
-84.4% ↓
Unlikely to change
Jensen BRE 5.5m
-82.6% ↓
Unlikely to change
Tzimas BHA 5.5m
-84.7% ↓
Unlikely to change
Anthony BRE 6.0m
-81.9% ↓
Unlikely to change
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Official FPL price data is unavailable right now. Please check back shortly.

As mentioned above, we’re going to see a lot more price changes tonight.

Cole Palmer (£9.6m), fresh from his midweek brace and with a favourable fixture run incoming, and in-form Arsenal pair Martin Odegaard (£6.6m) and Riccardo Calafiori (£5.7m) are ‘very likely’ to rise.

At the other end of the market, the yellow-flagged Nico O’Reilly (£6.5m) is flirting with a drop.

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