1 up, 6 down: Thursday’s FPL price changes + predictions

There was just one Fantasy Premier League (FPL) price rise at midnight on Thursday, while six players fell.
Friday predictably looks set to be a busier day, however.
CONFIRMED PRICE CHANGES: THURSDAY
Ahead of an appealing-looking fixture against Coventry City, Pascal Gross (£5.6m) has risen for the first time this season.
Most of the fallers are Fantasy footnotes, with Mateus Fernandes (£5.8m) the only one (who was) owned by more than 1.0% of managers.
TONIGHT’S PRICE CHANGE PREDICTIONS
Price Change Predictions
|Player
|Team
|Price
|Current
|Chance
|Palmer
|CHE
|9.6m
|
108.2% ↑
|Very likely to rise
|Ødegaard
|ARS
|6.6m
|
91.4% ↑
|Very likely to rise
|Scott
|BOU
|6.0m
|
97.3% ↑
|Very likely to rise
|Calafiori
|ARS
|5.7m
|
96.2% ↑
|Very likely to rise
|Mendy
|Hull City
|4.0m
|
96.5% ↑
|Likely to rise
|Elanga
|NEW
|6.1m
|
95.3% ↑
|Likely to rise
|Hall
|NEW
|5.1m
|
88.8% ↑
|Unlikely to change
|Ajayi
|Hull City
|4.1m
|
85.2% ↑
|Unlikely to change
|Havertz
|ARS
|7.5m
|
85.1% ↑
|Unlikely to change
|Konsa
|ARS
|4.4m
|
72.2% ↑
|Unlikely to change
|Haaland
|MCI
|15.5m
|
76.1% ↑
|Unlikely to change
|Gvardiol
|MCI
|5.6m
|
73.8% ↑
|Unlikely to change
|Tarkowski
|EVE
|6.0m
|
74.1% ↑
|Unlikely to change
|João Pedro
|CHE
|7.7m
|
70.1% ↑
|Unlikely to change
|White
|ARS
|5.5m
|
73.7% ↑
|Unlikely to change
|Gonzalo
|FUL
|6.0m
|
74.5% ↑
|Unlikely to change
|Slater
|Hull City
|4.5m
|
68.1% ↑
|Unlikely to change
|Dedić
|NEW
|4.5m
|
63.8% ↑
|Unlikely to change
|Verbruggen
|BHA
|4.5m
|
55.9% ↑
|Unlikely to change
|Ajer
|BRE
|4.5m
|
55.8% ↑
|Unlikely to change
|Tavernier
|BOU
|6.0m
|
53.1% ↑
|Unlikely to change
|Guéhi
|MCI
|6.0m
|
53.6% ↑
|Unlikely to change
|Gomez
|BHA
|5.0m
|
53.3% ↑
|Unlikely to change
|Lewis-Potter
|BRE
|5.5m
|
49.4% ↑
|Unlikely to change
|Janelt
|BRE
|5.0m
|
45.6% ↑
|Unlikely to change
|Evanilson
|BOU
|6.0m
|
43.5% ↑
|Unlikely to change
|Marmoush
|TOT
|7.0m
|
39.9% ↑
|Unlikely to change
|Rogers
|CHE
|7.6m
|
31.6% ↑
|Unlikely to change
|Tzolakis
|Hull City
|4.6m
|
36.8% ↑
|Unlikely to change
|Dewsbury-Hall
|EVE
|6.5m
|
37.0% ↑
|Unlikely to change
|Schade
|BRE
|6.0m
|
36.9% ↑
|Unlikely to change
|Kelleher
|BRE
|5.0m
|
36.2% ↑
|Unlikely to change
|Walle Egeli
|Ipswich Town
|4.5m
|
32.5% ↑
|Unlikely to change
|Barnes
|NEW
|6.0m
|
31.5% ↑
|Unlikely to change
|N.Jackson
|AVL
|6.5m
|
31.9% ↑
|Unlikely to change
|Kayode
|BRE
|4.6m
|
30.2% ↑
|Unlikely to change
|King
|FUL
|5.5m
|
28.7% ↑
|Unlikely to change
|Trafford
|LEE
|5.0m
|
26.9% ↑
|Unlikely to change
|Stach
|LEE
|6.0m
|
26.7% ↑
|Unlikely to change
|McBurnie
|Hull City
|5.5m
|
25.4% ↑
|Unlikely to change
|Player
|Team
|Price
|Current
|Chance
|Tchaouna
|Coventry City
|5.5m
|
-101.7% ↓
|Very likely to fall
|Xavi
|TOT
|6.0m
|
-98.7% ↓
|Very likely to fall
|Gyökeres
|ARS
|7.3m
|
-96.8% ↓
|Very likely to fall
|Iwobi
|FUL
|5.5m
|
-96.7% ↓
|Very likely to fall
|Hume
|SUN
|4.5m
|
-95.8% ↓
|Very likely to fall
|Endo
|LIV
|5.0m
|
-98.2% ↓
|Likely to fall
|Olusesi
|TOT
|4.5m
|
-96.3% ↓
|Likely to fall
|O'Reilly
|MCI
|6.5m
|
-94.0% ↓
|Likely to fall
|Eze
|ARS
|6.4m
|
-94.7% ↓
|Likely to fall
|Onana
|AVL
|5.0m
|
-95.2% ↓
|Likely to fall
|Walton
|Ipswich Town
|4.5m
|
-95.0% ↓
|Likely to fall
|Penders
|CHE
|4.5m
|
-95.1% ↓
|Likely to fall
|Cairney
|FUL
|5.0m
|
-94.9% ↓
|Unlikely to change
|Udogie
|TOT
|4.5m
|
-93.5% ↓
|Unlikely to change
|Lewis
|MCI
|4.5m
|
-91.6% ↓
|Unlikely to change
|Alcaraz
|EVE
|5.0m
|
-93.3% ↓
|Unlikely to change
|Jaouen
|NEW
|4.5m
|
-93.5% ↓
|Unlikely to change
|Gomez
|LIV
|5.0m
|
-93.2% ↓
|Unlikely to change
|Clarke
|Ipswich Town
|5.5m
|
-90.3% ↓
|Unlikely to change
|Hughes
|Hull City
|4.0m
|
-92.5% ↓
|Unlikely to change
|Robertson
|TOT
|4.5m
|
-89.4% ↓
|Unlikely to change
|Ampadu
|LEE
|5.5m
|
-89.2% ↓
|Unlikely to change
|Milosavljević
|BOU
|5.0m
|
-90.1% ↓
|Unlikely to change
|Merino
|ARS
|5.9m
|
-87.8% ↓
|Unlikely to change
|Brobbey
|SUN
|5.9m
|
-85.0% ↓
|Unlikely to change
|Sessegnon
|FUL
|4.5m
|
-86.6% ↓
|Unlikely to change
|Martinez
|MUN
|5.0m
|
-86.5% ↓
|Unlikely to change
|Dasilva
|BRE
|5.0m
|
-87.4% ↓
|Unlikely to change
|Gray
|TOT
|5.0m
|
-85.3% ↓
|Unlikely to change
|Palestra
|CHE
|5.4m
|
-82.8% ↓
|Unlikely to change
|Danso
|SUN
|5.0m
|
-86.4% ↓
|Unlikely to change
|Berge
|FUL
|5.0m
|
-84.6% ↓
|Unlikely to change
|Kipré
|Ipswich Town
|4.0m
|
-84.7% ↓
|Unlikely to change
|Crooks
|Hull City
|4.5m
|
-84.5% ↓
|Unlikely to change
|Netz
|NFO
|4.5m
|
-83.1% ↓
|Unlikely to change
|Georginio
|BHA
|5.5m
|
-83.5% ↓
|Unlikely to change
|Barco
|CHE
|5.5m
|
-84.4% ↓
|Unlikely to change
|Jensen
|BRE
|5.5m
|
-82.6% ↓
|Unlikely to change
|Tzimas
|BHA
|5.5m
|
-84.7% ↓
|Unlikely to change
|Anthony
|BRE
|6.0m
|
-81.9% ↓
|Unlikely to change
As mentioned above, we’re going to see a lot more price changes tonight.
Cole Palmer (£9.6m), fresh from his midweek brace and with a favourable fixture run incoming, and in-form Arsenal pair Martin Odegaard (£6.6m) and Riccardo Calafiori (£5.7m) are ‘very likely’ to rise.
At the other end of the market, the yellow-flagged Nico O’Reilly (£6.5m) is flirting with a drop.