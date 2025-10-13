Meet the Manager: Ragaboly, creator of Live FPL

In a recent Fantasy Football Scout video, Joe catches up with Ragaboly, the mastermind behind Live FPL, to chat about its evolution and popular features.
Plus, a look at Ragaboly’s team for Fantasy Premier League (FPL) Gameweek 8.
|Player
|Team
|Price
|Progress
|Tonight
|Stach
|LEE
|5.0m
93.0%
|Unlikely
|Calafiori
|ARS
|5.7m
90.9%
|Unlikely
|King
|FUL
|4.5m
87.4%
|Unlikely
|Foster
|BUR
|5.0m
77.0%
|Unlikely
|Petrović
|BOU
|4.5m
71.2%
|Unlikely
|Woltemade
|NEW
|7.2m
67.0%
|Unlikely
|Gordon
|NEW
|7.4m
68.4%
|Unlikely
|Haaland
|MCI
|14.5m
63.2%
|Unlikely
|Szoboszlai
|LIV
|6.5m
63.1%
|Unlikely
|Truffert
|BOU
|4.5m
62.0%
|Unlikely
|Calvert-Lewin
|LEE
|5.5m
61.5%
|Unlikely
|Pope
|NEW
|5.1m
60.1%
|Unlikely
|Cullen
|BUR
|5.0m
61.3%
|Unlikely
|Evanilson
|BOU
|7.0m
60.4%
|Unlikely
|Xhaka
|SUN
|5.0m
59.3%
|Unlikely
|Semenyo
|BOU
|7.9m
57.4%
|Unlikely
|Gudmundsson
|LEE
|4.0m
57.6%
|Unlikely
|Enzo
|CHE
|6.7m
57.4%
|Unlikely
|Richards
|CRY
|4.5m
54.1%
|Unlikely
|Foden
|MCI
|8.1m
53.0%
|Unlikely
|Mitchell
|CRY
|5.0m
52.5%
|Unlikely
|Anthony
|BUR
|5.7m
50.8%
|Unlikely
|Bowen
|WHU
|7.7m
48.4%
|Unlikely
|Mukiele
|SUN
|4.0m
50.0%
|Unlikely
|Dúbravka
|BUR
|4.0m
48.3%
|Unlikely
|Alderete
|SUN
|4.1m
45.7%
|Unlikely
|L.Paquetá
|WHU
|5.9m
44.1%
|Unlikely
|Doku
|MCI
|6.6m
43.5%
|Unlikely
|Vicario
|TOT
|5.1m
39.5%
|Unlikely
|Garner
|EVE
|5.0m
35.8%
|Unlikely
|J.Timber
|ARS
|5.9m
33.7%
|Unlikely
|Tarkowski
|EVE
|5.5m
34.5%
|Unlikely
|Andersen
|FUL
|4.5m
31.7%
|Unlikely
|J.Palhinha
|TOT
|5.5m
31.6%
|Unlikely
|Saka
|ARS
|9.9m
29.7%
|Unlikely
|Ekdal
|BUR
|4.0m
30.2%
|Unlikely
|Spence
|TOT
|4.5m
30.3%
|Unlikely
|Tavernier
|BOU
|5.5m
29.4%
|Unlikely
|Romero
|TOT
|5.1m
29.2%
|Unlikely
|Kroupi.Jr
|BOU
|4.5m
27.9%
|Unlikely
|Player
|Team
|Price
|Progress
|Tonight
|Martinez
|MUN
|4.9m
100.1%
|Very Likely
|White
|ARS
|5.4m
99.3%
|Maybe
|Aznou
|EVE
|4.4m
99.2%
|Maybe
|Alcaraz
|EVE
|5.3m
96.8%
|Maybe
|Chiwome
|WOL
|4.5m
95.7%
|Maybe
|James
|LEE
|5.3m
95.2%
|Maybe
|Muniz
|FUL
|5.5m
94.1%
|Maybe
|Nelson
|BRE
|4.9m
92.3%
|Unlikely
|Sonne
|BUR
|4.0m
93.6%
|Unlikely
|Kostoulas
|BHA
|4.9m
92.0%
|Unlikely
|Maddison
|TOT
|6.9m
91.5%
|Unlikely
|G.Rodriguez
|WHU
|4.9m
89.8%
|Unlikely
|Agbinone
|CRY
|4.5m
90.7%
|Unlikely
|D.Essugo
|CHE
|4.4m
90.2%
|Unlikely
|João Pedro
|CHE
|7.7m
88.5%
|Unlikely
|Valdimarsson
|BRE
|4.0m
88.6%
|Unlikely
|Devenny
|CRY
|4.5m
88.1%
|Unlikely
|Bates
|EVE
|4.5m
89.9%
|Unlikely
|Maghoma
|BRE
|4.5m
88.4%
|Unlikely
|Slonina
|CHE
|4.0m
86.8%
|Unlikely
|Humphreys
|BUR
|4.0m
86.2%
|Unlikely
|Gusto
|CHE
|4.9m
87.2%
|Unlikely
|Tanaka
|LEE
|4.9m
86.2%
|Unlikely
|Mudryk
|CHE
|5.0m
86.6%
|Unlikely
|Patterson
|AVL
|4.0m
87.0%
|Unlikely
|Pau
|AVL
|4.4m
85.9%
|Unlikely
|Phillips
|MCI
|4.9m
83.7%
|Unlikely
|Gittens
|CHE
|6.2m
82.4%
|Unlikely
|Murillo
|NFO
|5.4m
83.2%
|Unlikely
|Ward-Prowse
|WHU
|5.8m
82.1%
|Unlikely
|Piroe
|LEE
|5.2m
82.3%
|Unlikely
|Coleman
|EVE
|4.4m
82.4%
|Unlikely
|Cairney
|FUL
|4.9m
80.6%
|Unlikely
|Adama
|FUL
|5.3m
81.6%
|Unlikely
|J.Araujo
|BOU
|4.0m
81.4%
|Unlikely
|Soler
|BOU
|4.0m
81.6%
|Unlikely
|Trafford
|MCI
|4.8m
80.2%
|Unlikely
|Akinmboni
|BOU
|4.0m
78.5%
|Unlikely
|Johnson
|TOT
|6.9m
76.9%
|Unlikely
|Mbeumo
|MUN
|8.1m
77.0%
|Unlikely
|Player
|Club
|Factors
|No Change
Raya Martin
|ARS
|B, Vs
|No Change
Pickford
|EVE
|A
|No Change
Vicario
|TOT
|B
|No Change
Sels
|NFO
|C
|No Change
Roefs
|SUN
|B
|No Change
Dubravka
|BUR
|C, £
|Player
|Club
|Factors
|No Change
Gabriel
|ARS
|B, Vs
|No Change
Porro
|TOT
|B
|Up
Senesi
|BOU
|A
|Up
Tarkowski
|EVE
|B
|Up
Gvardiol
|MCI
|B
|No Change
Milenkovic
|NFO
|C
|No Change
Lacroix
|CRY
|B
|Down
van Dijk
|LIV
|B
|No Change
Cucurella
|CHE
|C
|No Change
Rodon
|LEE
|C, £
|Player
|Club
|Factors
|No Change
Salah
|LIV
|B
|Up
Saka
|ARS
|C, Vs
|No Change
Semenyo
|BOU
|A
|No Change
Bruno Fernandes
|MUN
|A
|No Change
Kudus
|TOT
|B
|No Change
Reijnders
|MCI
|B, £
|Up
Grealish
|EVE
|A
|Up
Fernández
|CHE
|A
|Down
Gibbs-White
|NFO
|C
|No Change
Stach
|LEE
|B, £
|Player
|Club
|Factors
|No Change
Haaland
|MCI
|A
|No Change
Gyokeres
|ARS
|B, Vs
|No Change
João Pedro
|CHE
|A
|Up
Bowen
|WHU
|B
|No Change
Mateta
|CRY
|B
|No Change
Evanilson
|BOU
|B
|No Change
Strand Larsen
|WOL
|C
|Down
Watkins
|AVL
|C
Win prizes and try to beat the FFScout community!View League Codes →
|Player
|Team
|Price
|Progress
|Tonight
|Stach
|LEE
|5.0m
93.0%
|Unlikely
|Calafiori
|ARS
|5.7m
90.9%
|Unlikely
|King
|FUL
|4.5m
87.4%
|Unlikely
|Foster
|BUR
|5.0m
77.0%
|Unlikely
|Petrović
|BOU
|4.5m
71.2%
|Unlikely
|Woltemade
|NEW
|7.2m
67.0%
|Unlikely
|Gordon
|NEW
|7.4m
68.4%
|Unlikely
|Haaland
|MCI
|14.5m
63.2%
|Unlikely
|Szoboszlai
|LIV
|6.5m
63.1%
|Unlikely
|Truffert
|BOU
|4.5m
62.0%
|Unlikely
|Calvert-Lewin
|LEE
|5.5m
61.5%
|Unlikely
|Pope
|NEW
|5.1m
60.1%
|Unlikely
|Cullen
|BUR
|5.0m
61.3%
|Unlikely
|Evanilson
|BOU
|7.0m
60.4%
|Unlikely
|Xhaka
|SUN
|5.0m
59.3%
|Unlikely
|Semenyo
|BOU
|7.9m
57.4%
|Unlikely
|Gudmundsson
|LEE
|4.0m
57.6%
|Unlikely
|Enzo
|CHE
|6.7m
57.4%
|Unlikely
|Richards
|CRY
|4.5m
54.1%
|Unlikely
|Foden
|MCI
|8.1m
53.0%
|Unlikely
|Mitchell
|CRY
|5.0m
52.5%
|Unlikely
|Anthony
|BUR
|5.7m
50.8%
|Unlikely
|Bowen
|WHU
|7.7m
48.4%
|Unlikely
|Mukiele
|SUN
|4.0m
50.0%
|Unlikely
|Dúbravka
|BUR
|4.0m
48.3%
|Unlikely
|Alderete
|SUN
|4.1m
45.7%
|Unlikely
|L.Paquetá
|WHU
|5.9m
44.1%
|Unlikely
|Doku
|MCI
|6.6m
43.5%
|Unlikely
|Vicario
|TOT
|5.1m
39.5%
|Unlikely
|Garner
|EVE
|5.0m
35.8%
|Unlikely
|J.Timber
|ARS
|5.9m
33.7%
|Unlikely
|Tarkowski
|EVE
|5.5m
34.5%
|Unlikely
|Andersen
|FUL
|4.5m
31.7%
|Unlikely
|J.Palhinha
|TOT
|5.5m
31.6%
|Unlikely
|Saka
|ARS
|9.9m
29.7%
|Unlikely
|Ekdal
|BUR
|4.0m
30.2%
|Unlikely
|Spence
|TOT
|4.5m
30.3%
|Unlikely
|Tavernier
|BOU
|5.5m
29.4%
|Unlikely
|Romero
|TOT
|5.1m
29.2%
|Unlikely
|Kroupi.Jr
|BOU
|4.5m
27.9%
|Unlikely
|Player
|Team
|Price
|Progress
|Tonight
|Martinez
|MUN
|4.9m
100.1%
|Very Likely
|White
|ARS
|5.4m
99.3%
|Maybe
|Aznou
|EVE
|4.4m
99.2%
|Maybe
|Alcaraz
|EVE
|5.3m
96.8%
|Maybe
|Chiwome
|WOL
|4.5m
95.7%
|Maybe
|James
|LEE
|5.3m
95.2%
|Maybe
|Muniz
|FUL
|5.5m
94.1%
|Maybe
|Nelson
|BRE
|4.9m
92.3%
|Unlikely
|Sonne
|BUR
|4.0m
93.6%
|Unlikely
|Kostoulas
|BHA
|4.9m
92.0%
|Unlikely
|Maddison
|TOT
|6.9m
91.5%
|Unlikely
|G.Rodriguez
|WHU
|4.9m
89.8%
|Unlikely
|Agbinone
|CRY
|4.5m
90.7%
|Unlikely
|D.Essugo
|CHE
|4.4m
90.2%
|Unlikely
|João Pedro
|CHE
|7.7m
88.5%
|Unlikely
|Valdimarsson
|BRE
|4.0m
88.6%
|Unlikely
|Devenny
|CRY
|4.5m
88.1%
|Unlikely
|Bates
|EVE
|4.5m
89.9%
|Unlikely
|Maghoma
|BRE
|4.5m
88.4%
|Unlikely
|Slonina
|CHE
|4.0m
86.8%
|Unlikely
|Humphreys
|BUR
|4.0m
86.2%
|Unlikely
|Gusto
|CHE
|4.9m
87.2%
|Unlikely
|Tanaka
|LEE
|4.9m
86.2%
|Unlikely
|Mudryk
|CHE
|5.0m
86.6%
|Unlikely
|Patterson
|AVL
|4.0m
87.0%
|Unlikely
|Pau
|AVL
|4.4m
85.9%
|Unlikely
|Phillips
|MCI
|4.9m
83.7%
|Unlikely
|Gittens
|CHE
|6.2m
82.4%
|Unlikely
|Murillo
|NFO
|5.4m
83.2%
|Unlikely
|Ward-Prowse
|WHU
|5.8m
82.1%
|Unlikely
|Piroe
|LEE
|5.2m
82.3%
|Unlikely
|Coleman
|EVE
|4.4m
82.4%
|Unlikely
|Cairney
|FUL
|4.9m
80.6%
|Unlikely
|Adama
|FUL
|5.3m
81.6%
|Unlikely
|J.Araujo
|BOU
|4.0m
81.4%
|Unlikely
|Soler
|BOU
|4.0m
81.6%
|Unlikely
|Trafford
|MCI
|4.8m
80.2%
|Unlikely
|Akinmboni
|BOU
|4.0m
78.5%
|Unlikely
|Johnson
|TOT
|6.9m
76.9%
|Unlikely
|Mbeumo
|MUN
|8.1m
77.0%
|Unlikely
|Player
|Club
|Factors
|No Change
Raya Martin
|ARS
|B, Vs
|No Change
Pickford
|EVE
|A
|No Change
Vicario
|TOT
|B
|No Change
Sels
|NFO
|C
|No Change
Roefs
|SUN
|B
|No Change
Dubravka
|BUR
|C, £
|Player
|Club
|Factors
|No Change
Gabriel
|ARS
|B, Vs
|No Change
Porro
|TOT
|B
|Up
Senesi
|BOU
|A
|Up
Tarkowski
|EVE
|B
|Up
Gvardiol
|MCI
|B
|No Change
Milenkovic
|NFO
|C
|No Change
Lacroix
|CRY
|B
|Down
van Dijk
|LIV
|B
|No Change
Cucurella
|CHE
|C
|No Change
Rodon
|LEE
|C, £
|Player
|Club
|Factors
|No Change
Salah
|LIV
|B
|Up
Saka
|ARS
|C, Vs
|No Change
Semenyo
|BOU
|A
|No Change
Bruno Fernandes
|MUN
|A
|No Change
Kudus
|TOT
|B
|No Change
Reijnders
|MCI
|B, £
|Up
Grealish
|EVE
|A
|Up
Fernández
|CHE
|A
|Down
Gibbs-White
|NFO
|C
|No Change
Stach
|LEE
|B, £
|Player
|Club
|Factors
|No Change
Haaland
|MCI
|A
|No Change
Gyokeres
|ARS
|B, Vs
|No Change
João Pedro
|CHE
|A
|Up
Bowen
|WHU
|B
|No Change
Mateta
|CRY
|B
|No Change
Evanilson
|BOU
|B
|No Change
Strand Larsen
|WOL
|C
|Down
Watkins
|AVL
|C
In a recent Fantasy Football Scout video, Joe catches up with Ragaboly, the mastermind behind Live FPL, to chat about its evolution and popular features.
Plus, a look at Ragaboly’s team for Fantasy Premier League (FPL) Gameweek 8.
No comments have been submitted for this post yet.