Raya + Timber up? FPL price change predictions for September 13

12 September 2025 0 comments
The widget on the sidebar and our *new* filterable price predictions page detail the predicted Fantasy Premier League (FPL) price changes for the upcoming evening.

These come courtesy of LiveFPL, who launched their new price change predictor in late 2024.

Since then, the brains behind the site – our friend Ragabolly – has been tweaking his predictor tool to try and make it the most reliable one out there.

Only FPL themselves know how their mysterious price change algorithm works but Ragabolly’s predictor gives a pretty damned good gauge of who is falling or rising.

And here are the players who are close to a price change at 02:30 BST on Saturday 13 September

PRICE CHANGE PREDICTIONS: SEPTEMBER 13

Price Change Predictions

Risers
Fallers
PlayerTeamPriceProgressTonight
GrealishEVE6.7m
111.1%
 Very Likely
VirgilLIV6.0m
103.7%
 Very Likely
J.TimberARS5.6m
105.8%
 Very Likely
RayaARS5.5m
104.9%
 Very Likely
CucurellaCHE6.1m
103.5%
 Very Likely
VicarioTOT5.0m
103.1%
 Very Likely
KudusTOT6.6m
95.3%
 Maybe
CashAVL4.5m
90.3%
 Unlikely
MatetaCRY7.5m
78.5%
 Unlikely
SemenyoBOU7.4m
72.0%
 Unlikely
RicharlisonTOT6.7m
72.3%
 Unlikely
HaalandMCI14.1m
65.4%
 Unlikely
NetoCHE7.0m
66.7%
 Unlikely
L.PaquetáWHU5.9m
59.6%
 Unlikely
M.SalahLIV14.5m
60.0%
 Unlikely
EnzoCHE6.6m
54.4%
 Unlikely
LewisMCI5.0m
58.2%
 Unlikely
CullenBUR5.0m
57.2%
 Unlikely
RomeroTOT5.0m
56.7%
 Unlikely
BurnNEW5.0m
55.6%
 Unlikely
JohnsonTOT7.1m
53.5%
 Unlikely
LivramentoNEW5.1m
51.3%
 Unlikely
ReinildoSUN4.0m
52.5%
 Unlikely
João PedroCHE7.7m
48.5%
 Unlikely
KingFUL4.5m
45.5%
 Unlikely
LacroixCRY5.0m
45.2%
 Unlikely
IsakLIV10.4m
37.8%
 Unlikely
PopeNEW5.0m
42.1%
 Unlikely
GudmundssonLEE4.0m
39.2%
 Unlikely
SpenceTOT4.5m
41.3%
 Unlikely
SarrCRY6.5m
52.7%
 Unlikely
MayendaSUN5.5m
40.3%
 Unlikely
TavernierBOU5.5m
38.6%
 Unlikely
CaicedoCHE5.5m
39.2%
 Unlikely
PetrovićBOU4.5m
36.3%
 Unlikely
DúbravkaBUR4.0m
37.8%
 Unlikely
GakpoLIV7.7m
32.0%
 Unlikely
Pedro PorroTOT5.6m
33.5%
 Unlikely
GuéhiCRY4.6m
31.1%
 Unlikely
O.DangoBRE6.0m
34.2%
 Unlikely
PlayerTeamPriceProgressTonight
J.AriasWOL5.4m
113.4%
 Very Likely
GeorginioBHA5.9m
114.0%
 Very Likely
WelbeckBHA6.4m
112.3%
 Very Likely
MalenAVL5.3m
104.8%
 Very Likely
De CuyperBHA4.5m
108.8%
 Very Likely
McAteeNFO5.5m
108.9%
 Very Likely
DioufWHU4.5m
105.6%
 Very Likely
AyariBHA5.0m
104.6%
 Very Likely
ZubimendiARS5.5m
104.7%
 Very Likely
SteeleBHA4.5m
104.3%
 Very Likely
PauAVL4.5m
103.9%
 Very Likely
Igor JesusNFO5.9m
102.8%
 Very Likely
UgochukwuBUR5.0m
103.5%
 Very Likely
Silcott-DuberryBOU4.5m
103.9%
 Very Likely
J.Rak-SakyiCRY4.5m
103.3%
 Very Likely
LaurentBUR5.0m
103.8%
 Very Likely
Iling JrAVL5.5m
103.1%
 Very Likely
TrésorBUR4.5m
103.2%
 Very Likely
H.JonesSUN4.5m
102.4%
 Very Likely
Lewis-SkellyARS5.4m
100.4%
 Very Likely
HendersonBRE5.0m
102.6%
 Very Likely
ColwillCHE4.9m
102.5%
 Very Likely
WatsonBHA5.0m
102.7%
 Very Likely
KrafthNEW4.5m
102.6%
 Very Likely
BentancurTOT5.5m
102.3%
 Very Likely
AkéMCI5.5m
102.6%
 Very Likely
ColemanEVE4.5m
102.6%
 Very Likely
GruevLEE5.0m
102.1%
 Very Likely
WheatleyMUN4.5m
102.3%
 Very Likely
TchaounaBUR5.0m
101.8%
 Very Likely
SosaCRY5.0m
101.6%
 Very Likely
WeissBUR4.5m
100.6%
 Very Likely
EndoLIV5.0m
100.6%
 Very Likely
GomezBHA5.0m
100.7%
 Very Likely
KovačićMCI6.0m
101.8%
 Very Likely
BarryEVE5.9m
97.3%
 Likely
BradleyLIV5.0m
100.7%
 Very Likely
CasemiroMUN5.5m
100.5%
 Very Likely
HumphreysBUR4.0m
101.0%
 Very Likely
MalaciaMUN4.0m
99.4%
 Likely
These numbers will keep changing throughout the day, responding to transfer market activity on FPL. So, keep checking back here!

price change predictions
