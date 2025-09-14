FPL

Watkins + Bowen down? FPL price change predictions for September 15

14 September 2025 0 comments
The widget on the sidebar and our *new* filterable price predictions page detail the predicted Fantasy Premier League (FPL) price changes for the upcoming evening.

These come courtesy of LiveFPL, who launched their new price change predictor in late 2024.

Since then, the brains behind the site – our friend Ragabolly – has been tweaking his predictor tool to try and make it the most reliable one out there.

Only FPL themselves know how their mysterious price change algorithm works but Ragabolly’s predictor gives a pretty damned good gauge of who is falling or rising.

And here are the players who are close to a price change at 02:30 BST on Monday 15 September

PRICE CHANGE PREDICTIONS: SEPTEMBER 15

Price Change Predictions

Risers
Fallers
PlayerTeamPriceProgressTonight
RayaARS5.5m
93.9%
 Unlikely
M.SalahLIV14.5m
89.5%
 Unlikely
CashAVL4.5m
87.8%
 Unlikely
GuéhiCRY4.6m
86.4%
 Unlikely
João PedroCHE7.7m
75.9%
 Unlikely
IsakLIV10.4m
76.5%
 Unlikely
L.PaquetáWHU5.9m
74.1%
 Unlikely
EnzoCHE6.6m
71.5%
 Unlikely
LacroixCRY5.0m
70.3%
 Unlikely
RomeroTOT5.0m
65.9%
 Unlikely
CaicedoCHE5.5m
62.6%
 Unlikely
KudusTOT6.6m
62.6%
 Unlikely
NetoCHE7.0m
61.4%
 Unlikely
BurnNEW5.0m
58.8%
 Unlikely
HaalandMCI14.1m
58.6%
 Unlikely
LivramentoNEW5.1m
58.3%
 Unlikely
GabrielARS6.1m
58.4%
 Unlikely
RicharlisonTOT6.7m
55.6%
 Unlikely
CullenBUR5.0m
53.4%
 Unlikely
WoltemadeNEW7.0m
52.7%
 Unlikely
ReinildoSUN4.0m
51.1%
 Unlikely
KingFUL4.5m
48.5%
 Unlikely
XaviTOT7.0m
47.2%
 Unlikely
Van de VenTOT4.6m
46.8%
 Unlikely
SenesiBOU4.6m
46.1%
 Unlikely
SzoboszlaiLIV6.5m
46.2%
 Unlikely
TavernierBOU5.5m
43.9%
 Unlikely
LewisMCI5.0m
43.6%
 Unlikely
GrealishEVE6.8m
43.5%
 Unlikely
EzeARS7.5m
42.1%
 Unlikely
PopeNEW5.0m
41.7%
 Unlikely
GakpoLIV7.7m
43.0%
 Unlikely
SpenceTOT4.5m
40.8%
 Unlikely
Pedro PorroTOT5.6m
40.7%
 Unlikely
GudmundssonLEE4.0m
37.4%
 Unlikely
GyökeresARS9.0m
38.1%
 Unlikely
CalafioriARS5.7m
36.3%
 Unlikely
DúbravkaBUR4.0m
35.1%
 Unlikely
MayendaSUN5.5m
34.5%
 Unlikely
ChalobahCHE5.1m
33.6%
 Unlikely
PlayerTeamPriceProgressTonight
AznouEVE4.4m
100.0%
 Very Likely
H.JonesSUN4.5m
100.0%
 Very Likely
BowenWHU7.8m
100.0%
 Very Likely
AdingraSUN5.5m
100.0%
 Very Likely
TrésorBUR4.5m
98.4%
 Likely
HeavenMUN4.0m
99.5%
 Maybe
Seung sooNEW4.5m
97.6%
 Maybe
ThiawNEW5.0m
98.1%
 Maybe
CardinesCRY4.5m
97.2%
 Maybe
KuolNEW4.5m
95.7%
 Maybe
EdwardsBUR4.9m
96.1%
 Maybe
MountMUN6.0m
95.8%
 Maybe
FitzgeraldMUN4.5m
95.7%
 Maybe
NwaneriARS5.4m
95.1%
 Maybe
AshbyNEW4.0m
95.4%
 Maybe
WiefferBHA5.0m
94.4%
 Maybe
KacurriARS4.0m
94.7%
 Unlikely
HavertzARS7.4m
94.3%
 Unlikely
Rees-DottinBOU4.5m
94.1%
 Unlikely
S.BuenoWOL4.5m
94.5%
 Unlikely
WheatleyMUN4.5m
94.0%
 Unlikely
IroegbunamEVE5.0m
93.9%
 Unlikely
J.CuencaFUL4.5m
93.7%
 Unlikely
AndréWOL5.5m
93.6%
 Unlikely
BornauwLEE4.0m
93.7%
 Unlikely
Iling JrAVL5.5m
91.6%
 Unlikely
Wan-BissakaWHU4.4m
90.1%
 Unlikely
NicholsARS4.0m
90.7%
 Unlikely
IrvingWHU4.5m
90.7%
 Unlikely
Aït-NouriMCI6.0m
89.8%
 Unlikely
NdiayeEVE6.5m
90.3%
 Unlikely
BatesEVE4.5m
88.5%
 Unlikely
L.MileyNEW4.5m
88.7%
 Unlikely
Ji-sooBRE4.0m
89.0%
 Unlikely
GustoCHE5.0m
87.9%
 Unlikely
AmadMUN6.4m
87.7%
 Unlikely
GomezBHA5.0m
88.8%
 Unlikely
AlcarazEVE5.4m
87.6%
 Unlikely
G.JesusARS6.5m
88.1%
 Unlikely
WelchEVE4.0m
87.8%
 Unlikely
These numbers will keep changing throughout the day, responding to transfer market activity on FPL. So, keep checking back here!

price change predictions
