Haaland up, Rogers down? FPL price change predictions for September 22

21 September 2025 0 comments
Skonto Rigga Skonto Rigga
The widget on the sidebar and our *new* filterable price predictions page detail the predicted Fantasy Premier League (FPL) price changes for the upcoming evening.

These come courtesy of LiveFPL, who launched their new price change predictor in late 2024.

Since then, the brains behind the site – our friend Ragabolly – has been tweaking his predictor tool to try and make it the most reliable one out there.

Only FPL themselves know how their mysterious price change algorithm works but Ragabolly’s predictor gives a pretty damned good gauge of who is falling or rising.

And here are the players who are close to a price change at 02:30 BST on Monday 22 September

PRICE CHANGE PREDICTIONS: SEPTEMBER 22

Price Change Predictions

Risers
Fallers
PlayerTeamPriceProgressTonight
HaalandMCI14.2m
179.0%
 Very Likely
DonnarummaMCI5.5m
140.6%
 Very Likely
SemenyoBOU7.6m
122.1%
 Very Likely
RayaARS5.5m
110.1%
 Very Likely
ZubimendiARS5.4m
97.3%
 Maybe
GabrielARS6.1m
97.0%
 Maybe
L.PaquetáWHU5.9m
94.4%
 Unlikely
SenesiBOU4.7m
88.3%
 Unlikely
SzoboszlaiLIV6.5m
79.9%
 Unlikely
ChalobahCHE5.1m
77.8%
 Unlikely
LivramentoNEW5.1m
76.0%
 Unlikely
AnthonyBUR5.5m
75.4%
 Unlikely
GrealishEVE6.8m
75.2%
 Unlikely
GravenberchLIV5.5m
72.6%
 Unlikely
KingFUL4.5m
72.5%
 Unlikely
GuéhiCRY4.7m
70.1%
 Unlikely
DokuMCI6.4m
68.3%
 Unlikely
BurnNEW5.0m
68.2%
 Unlikely
FodenMCI8.0m
67.7%
 Unlikely
KudusTOT6.6m
64.1%
 Unlikely
CullenBUR5.0m
63.0%
 Unlikely
CalafioriARS5.7m
62.6%
 Unlikely
GyökeresARS9.0m
56.8%
 Unlikely
Van de VenTOT4.7m
56.3%
 Unlikely
RodonLEE4.0m
54.4%
 Unlikely
PopeNEW5.0m
53.1%
 Unlikely
EvanilsonBOU7.0m
52.6%
 Unlikely
DúbravkaBUR4.0m
52.0%
 Unlikely
EzeARS7.5m
50.0%
 Unlikely
CaicedoCHE5.6m
49.6%
 Unlikely
IsidorSUN5.5m
49.5%
 Unlikely
ReinildoSUN4.0m
49.5%
 Unlikely
GudmundssonLEE4.0m
49.1%
 Unlikely
M.SalahLIV14.5m
48.9%
 Unlikely
FosterBUR5.0m
48.3%
 Unlikely
RicharlisonTOT6.7m
48.1%
 Unlikely
Pedro PorroTOT5.6m
48.1%
 Unlikely
MuñozCRY5.6m
47.2%
 Unlikely
SpenceTOT4.5m
47.1%
 Unlikely
RoefsSUN4.5m
47.1%
 Unlikely
PlayerTeamPriceProgressTonight
JohnsonTOT7.1m
130.1%
 Very Likely
ElangaNEW7.0m
122.7%
 Very Likely
WhiteARS5.4m
121.3%
 Very Likely
RogersAVL7.0m
119.0%
 Very Likely
N.WilliamsNFO5.0m
108.8%
 Very Likely
CastagneFUL4.5m
107.1%
 Very Likely
NørgaardARS5.4m
106.8%
 Very Likely
BijolLEE4.0m
106.8%
 Very Likely
BalebaBHA4.9m
106.5%
 Very Likely
Ward-ProwseWHU5.9m
106.4%
 Very Likely
DelapCHE6.3m
105.6%
 Very Likely
CardinesCRY4.5m
104.9%
 Very Likely
J.RamseyNEW5.4m
104.6%
 Very Likely
Seung sooNEW4.5m
104.5%
 Very Likely
AznouEVE4.4m
104.4%
 Very Likely
AreolaWHU4.4m
103.9%
 Very Likely
D.LeonMUN4.4m
103.8%
 Very Likely
Rees-DottinBOU4.5m
103.6%
 Very Likely
DelcroixBUR4.0m
103.2%
 Very Likely
BarkleyAVL4.9m
103.0%
 Very Likely
PécsiLIV4.0m
102.7%
 Very Likely
RiggSUN4.9m
102.4%
 Very Likely
A.MurphyNEW4.0m
102.2%
 Very Likely
YatesNFO4.9m
101.9%
 Very Likely
JohnsonSUN4.0m
101.8%
 Very Likely
LeoniLIV5.0m
101.5%
 Very Likely
J.AriasWOL5.3m
101.5%
 Very Likely
ØdegaardARS7.9m
100.4%
 Very Likely
G.JesusARS6.5m
100.2%
 Very Likely
HenryBRE4.5m
100.1%
 Very Likely
LermaCRY5.0m
99.7%
 Maybe
GuessandAVL6.4m
99.5%
 Maybe
MilamboBRE5.4m
99.5%
 Maybe
BissoumaTOT5.3m
99.2%
 Maybe
PondWOL4.0m
99.1%
 Maybe
MainooMUN4.9m
98.3%
 Maybe
AhamadaCRY4.5m
97.9%
 Maybe
WilsonFUL5.4m
97.4%
 Maybe
TaskerBHA4.0m
97.1%
 Maybe
KinskyTOT4.0m
97.0%
 Maybe
These numbers will keep changing throughout the day, responding to transfer market activity on FPL. So, keep checking back here!

price change predictions
