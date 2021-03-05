هل يستطيع جيسي لينجارد الاستمرار في تحقيق عوائد مع سلسلة مباريات صعبة قادمة؟

لاعب خط وسط وست هام يونايتد جيسي لينجارد (6.0م£) حاليا اللاعب الأكثر شراءا قبل جولة 27 المزدوجة، حيث اجتذب أكثر من ضعف عدد الانتقالات من أي لاعب آخر

حقق لينجارد بداية ممتازة في مسيرته في وست هام ، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرات حاسمة في خمس مباريات

ولكن مع بعض المباريات الصعبة القادمة للمطارق، يتساءل مديري الفانتسي عما إذا كان لينجارد يستحق حقًا اضمامه لصفوف فرقهم

ألقينا نظرة على الإحصائيات من منطقة الأعضاء لدينا لمعرفة ما إذا كان بإمكان لينجارد الحفاظ على مستواه الحالي في الفترة القادمة

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تسائلوا الكثيرين عن قرار المدرب ديفد مويس احضار لينجارد بدلا من مهاجم ليحل محل سيباستيان هالر المغادر. لكن مويس أصر على أن لينجارد سيضيف بعدًا جديدًا على هجوم وست هام وأنه يمكنه حتى اللعب في مركز التسعة الوهمي

أعتقد أننا يمكن أن نلعبه باعتباره تسعة الوهمي إذا كنا بحاجة إلى ذلك أيضًا. سوف يوفر لي ذلك. كنت أرغب في محاولة الحصول على فريق نشط في الوقت الحالي وأعتقد أن جيسي معروف بعمله وجهده وأعتقد أنه سيكون متوافقًا بشكل جيد مع ما لدينا ديفيد مويس

شهدت مبارياته الخمس باللونين البرتقالي والأزرق أن يلعب لينجارد في كل مركز خلف المهاجم وحتى كرأس الحربة

كما هو موضح من خريطة الحرارة ادناه، أينما كان لينجارد يلعب، فهو عادة لاعب خط الوسط الأكثر تقدمًا في وست هام

معدل ​​المراكز المأخوذة من المباراة مع شيفيلد يونايتد حيث كان الهامرز بدون المهاجم ميخائيل أنطونيو (6.5م£) يظهر لينغارد (رقم 11) أعلى أرضية الملعب

لذلك إذا تم نشر لينجارد من الأجنحة، أو خلف أنطونيو، أو حتى باعتباره تسعة الوهمي، فإنه لا يزال يجد نفسه في الكثير من مواقع التهديف ، حتى ضد مانشستر سيتي

بغض النظر عن الخصم، فإن لينجارد يدخل مناطق واعدة وإذ غاب أنطونيو المزيد من الوقت بسبب الإصابة ، فسيتم تعزيز جاذبية لينجارد أكثر

تأثير

كان يقوم المدرب مويس ببطء نقل وست هام من فريق دفاعي صلب إلى فريق يستطيع التهديد هجوميا، ويبدو أن لينجارد هو المفتاح لذلك.

قبل وصول لينجارد ، سجل وست هام 31 هدفًا في 21 أسبوعًا ، وهي أرقام جيدة لفريق وسط الترتيب.

ولكن منذ قدوم لينجارد للفريق، كانت الهامرز واحدة من أفضل الوحدات الهجومية في الدوري، حيث سجل ناديين مانشستر فقط أهداف أكثر

وأشاد مويس منذ ذلك الحين بهجوم لينجارد وقدرته على فتح مباريات ضيقة

لقد جلب لنا جيسي الجودة التي لديه. على مر السنين أظهر مستواه. بإمكانه اللعب بعدة أدوار، كجناح أو صانع ألعاب أو كمهاجم صريح حسب الحاجة ديفيد مويس

:وأضاف

يأخذ الكرة. إنه شخص يساعدنا في فتح الألعاب. كنا بحاجة إلى شيء مختلف وأعتقد أن جيسي قد وفر لنا هذا وقد ساعد أيضًا اللاعبين من حوله من خلال الركض بالكرة وبناء اللعب. انني سعيدا حقا ديفيد مويس

مع لعب وست هام بأسلوب هجومي أكثر مع لينجارد في الفريق، تشير الإحصائيات إلى انهم الآن واحد من أقوى الهجومات في الدوري

سلسلة العوائد

لينجارد ليس لاعب وست هام الوحيد الذي حظى بإهتمام مدربين الفانتسي هذا الموسم

المدافع آرون كريسويل (5.8م£) هو المدافع الأعلى تسجيلاً للنقاط، ونتيجة لذلك، يوجد في ما يقرب من ربع الفرق

جلب 10% من مدربي الفانتسي توماس سوسيك (5.3م£) إلى فرقهم بسبب احرازه ثمانية أهداف من خط والوسط وبسبب سعره المتدني

على الرغم من صراعه من الإصابات، انطونيو أيضا في 10% من فرق الفانتسي وقد سجل هدفين في مباراتين

منذ رحيله من يونايتد، أثبت لينجارد نفسه كتهديد رئيسي من خط الوسط، متجاوزًا سوسيك بكثير. في المباريات الخمس التي خاضها، سجل لينجارد 16 محاولة على المرمى، أي أكثر من ضعف محاولات اللاعب الدولي التشيكي

كما سجل محاولات أكثر من المهاجم أنطونيو، مع العلم أنه لعب مباراة واحدة إضافية خلال نفس الفترة

يضع لينجارد أداء جيدا أيضا كصانع فرص حيث يشارك الصدارة في عدد خلق الفرص ويتوحد في صدارة خلق الفرص الكبيرة من خط الوسط

كما متوقع، خلق كريسويل فرص أكثر خلال نفس الفترة ، حيث كانت الكرات الثابتة عاملاً كبيرًا في هذا

لكن لينجارد رسخ نفسه سريعًا كمهدد الأهداف الرئيسي لوست هام ، ولديه القدرة على المشاركة بتمريرة حاسمة أو اثنتين

خيارات أخرى

قلة من لاعبي خط الوسط يمكنهم تحسين التهديد الهجومي للينجارد في آخر خمس أسابيع

أحدهم، برونو فرنانديز (11.6م€)، الموجود في 60% من الفرق، وكان لدى لينجارد محاولات في منطقة الجزاء أكثر من زميله السابق

اّخرهم هو رافينها (5.4م£) ولكن تفوق لينجارد عليه في ذلك الفترة بفارق 14 نقطة

سدد المنافسان المقربان بيدرو نيتو (5.7م£) وأديمولا لوكمان (5.0م£) عددًا مماثلاً من التسديدات لكنهما سجل كل منهما هدفًا واحدًا فقط

بالإضافة إلى كونه أكبر تهديد على المرمى لوست هام من خط الوسط ، القليل في الفانتسي يمكنه مواكبة مستواه الحالي

الحُكم

بدأ صعود لينجارد الذي يشبه طائر الفينيق من الرماد في لفت الانتباه من قبل مديري فانتسي ، حيث أحضره أكثر من 122 ألفًا حتى الآن. لكن المشكلة الرئيسية لوست هام ومالكي لينجارد المحتملين هي المباريات الصعبة القادمة

بعد ما يبدو أنها مباراة واعدة على أرضه ضد ليدز ، يواجه وست هام أربع مباريات صعبة متتالية – بدءًا بمباراة لا يحق للينجارد المشاركة فيها مع مانتشستر يونايتد

لقد أظهر الهامرز هذا الموسم أنهم أكثر من قادرون على إزعاج ما يسمى بالفرق الكبيرة

ومع الفورمة الحالية للينجارد وإمكانية لعبه خارج موقعه، من الصعب التغاضي عن مستعير مانشستر يونايتد بسعره الحالي

بالتأكيد بالنسبة لجولة 29 الفارغة، عندما لا توجد سوى أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه يدخل في التفكير بجدية

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