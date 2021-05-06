تشكيلة السكاوت لجولة التربل جيم ويك الخامسة والثلاثين من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الخامسة والثلاثين

سيقوم كل من ديفيد، نيل أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم. وكما هو متوقع فإن الاختيارات ذهبت باتجاه 3 من لاعبي مانشستر يونايتد لأن لديهم تريبل جيم ويك أمام أستون فيلا، ليستر سيتي وليفربول

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم الجمعة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي فيسنتي جوايتا فيسنتي جوايتا فيسنتي جوايتا فيسنتي جوايتا حراس المرمى إدوارد مندي إدوارد مندي إدوارد مندي جوردان بيكفورد إيمليانو مارتينيز إيمليانو مارتينيز فريزر فورستر إيمليانو مارتينيز هاري ماجواير هاري ماجواير هاري ماجواير هاري ماجواير خط الدفاع ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد لوكاس دينيه لوكاس دينيه لوكاس دينيه أندرو روبرتسون ترنت ألكسندر أرنولد تيموثي كاستانيه تيموثي كاستانيه أنطونيو روديجر تيريك ميتشيل روب هولدينج أنطونيو روديجر تيموثي كاستانيه برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز خط الوسط محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح ماسون جرينوود ديوجو جوتا ماسون جرينوود ماسون جرينوود ويلفريد زاها ويلفريد زاها ويلفريد زاها ويلفريد زاها جيمس وورد براوس أنور الغازي جيمس وورد براوس بوكايو ساكا دومينيك كالفرت لوين دومينيك كالفرت لوين دومينيك كالفرت لوين دومينيك كالفرت لوين خط الهجوم كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو جيمي فاردي إدينسون كافاني جيمي فاردي جيمي فاردي أولي واتكينز أولي واتكينز أولي واتكينز أولي واتكينز كريس وود تشي آدامز كريس وود كريستيان بينتيكي

اللاعبين الأكثر اختياراً: فيسنتي جوايتا، ترنت ألكسندر أرنولد، هاري ماجواير، تيموثي كاستانيه، محمد صلاح، برونو فيرنانديز، ويلفريد زاها، دومينيك كالفرت ليوين، أولي واتكينز، كيليتشي إيهياناتشو(أربعة) جيمي فاردي، إيميليانو مارتينيز، إدوارد مندي، لوكاس دينيه، ماسون جرينوود، جيمي فاردي (ثلاثة)

ديفيد يقول

يمتلك كريستال بالاس أفضل دبل جيم ويك من الناحية الدفاعية. تتمتع رحلاتهم إلى شيفيلد يونايتد وساوثهامبتون بفرصة ممتازة في الشباك النظيفة وهذا هو السبب في أن فيسنتي جوايتا هو أفضل حارس مرمى لي في هذه الجولة ، في حين أن تيريك ميتشل ، الذي استعاد مركز الظهير الأيسر في الأسبوع 34 ، هو أيضًا ضمن تشكيلة السكاوت

لم يستقبل أي فريق من الدوري الإنجليزي أهدافًا أقل من مانشستر يونايتد في آخر ستة أهداف. لعب هاري ماجواير كل دقيقة هذا الموسم والأخير ، لذا يمكن القول إنه الأكثر احتمالاً أن يظهر في جميع المباريات الثلاثة

نظرًا لأن ليفربول يلعب الآن مرتين في هذه الجولة ، فإن ترينت ألكسندر أرنولد هو خيار رئيسي لامتلاكه. لم يخلق أي مدافع فرصًا أكبر منه في آخر 6 مباريات

لا يزال تشيلسي أفضل فريق يسجل أقل عدد من الأهداف المتوقعة خلال آخر ستة أهداف ، وهذا هو السبب في أنني ذهبت مع إدوارد ميندي وأندرياس كريستنسن ، حيث بدأ الأخير كل من آخر ثلاث مباريات في الدوري على التوالي

كان برونو فرنانديز أيضًا حاضرًا دائمًا لمانشستر يونايتد منذ عودتهم إلى كرة القدم الأوروبية ، لذلك لا يمكنني تجاهله في خط الوسط. في حين أن المردود قد جف مؤخرًا ، إلا أنه ظل ضمن أفضل 11 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة دقيقة لكل هدف متوقع خلال آخر ستة مباريات

لقد قمت أيضًا بتضمين ماسون غرينوود في اختياري مع الأخذ في الاعتبار تغييره مركزه في آخر المباريات مما جعله يجلس خلف محمد صلاح فقط في إجمالي التسديدات في منطقة الجزاء خلال مبارياته الست الأخيرة

المباريات المذكورة أعلاه من كريستال بالاس هي أيضا جيدة للهجوم المحتمل أيضا. على مدار الستة أعوام الماضية، كان كل من شيفيلد يونايتد وساوثامبتون في أسوأ ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث شباكه فرصًا كبيرة

نيل يقول

ويلفريد زاها – الذي لعب دورًا في 45٪ من أهداف فريقه عندما يلعب – سيواجه الفريقين بأسوأ سجلات دفاعية في عام 2021. إنه في فريقي إذا كان جاهزاً للعب

ومع بقاء جاك غريليش غائباً كما هو متوقع ، فإن الهولندي أنور الغازي المصنف 5.2 مليون جنيه إسترليني يمكن أن يزدهر أمام فريق مانشستر يونايتد، وفريق إيفرتون الذي هزمه فيلا 2-1 في مباراة نهاية الأسبوع الماضي

في حين أن العديد من زملائي يتطلعون إلى ماسون جرينوود ، سأضع بعض الثقة في إدينسون كافاني كخيار ديفرنشيال

توم يقول

أحب هاري ماجواير ، الذي لعب كل دقيقة من كل مباراة في الدوري هذا الموسم ، وترينت ألكسندر أرنولد ، وتيموثي كاستاني وأنطونيو روديجر

في الوسط: برونو فرنانديز ، ماسون جرينوود ، محمد صلاح ، بالإضافة إلى ثنائي ليستر سيتي كيليتشي إيهيناتشو وجيمي فاردي ، من الاختيارات الواضحة ، لذلك سأخصص المزيد من وقتي لبعض اختياراتي الأخرى

يمكن أن تكون الضربات الركنية، الجزاء والحرة المباشرة سلاح جيمس وارد براوز الأساسي، مع استكمال زميله في الفريق تشي آدامز ، بالإضافة إلى دومينيك كالفيرت لوين وأولي واتكينز تكمل قائمة الهجوم. وكان الأخير أفضل لاعب على أرض الملعب أمام إيفرتون في نهاية الأسبوع الماضي ، حيث حدد إيقاع المباراة بضغطه من الأمام. لقد حقق الآن مساهمات هجومية في خمس مباريات متتالية وسجل 15 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم. كنت أضع كالفيرت لوين في المقدمة قليلاً ، لكنه قريب ، وكلاهما خياران رائعان في التربل جيم ويك

أندي يقول

ساوثهامبتون هو ضمن أسوأ خمسة فرق خلال تلك المباريات الست الأخيرة ، ومن ثم تم إدراج ويلفريد زاها وكريستيان بينتيكي. ستعتمد اختياراتي لهجوم مانشستر يونايتد هذا الأسبوع حقًا على التشكيلة الأساسية ضد روما ، لكن كان من الواعد رؤية ماسون غرينوود يتم اختياره في الفريق الأصلي لليفربول قبل إعلان تأجيل المباراة. كان لديه 17 تسديدات في منطقة الجزاء خلال آخر ست مباريات ، بزيادة تسع تسديدات عن كل من برونو فرنانديز وماركوس راشفورد. بالنظر إلى أن أربعة لاعبين فقط (ولا يوجد لاعبو خط وسط) لديهم مشاركة أعلى في الأهداف المتوقعة خلال الستة مباريات الأخيرة مقارنة بفرنانديز

يواصل لوك شو تصدر قائمة فرص خلق الفرص من بين المدافعين ، ولكن من المثير للاهتمام أيضًا رؤية لوكاس دينيه في المراكز الخمسة الأولى على مدار آخر ست مباريات. كما عزز تيموثي كاستاني من قدراته الهجومية ، خاصة منذ اللعب على الجانب الأيمن ، حيث تم صنع ثماني فرص وثلاث تسديدات في منطقة الجزاء خلال نفس الفترة الزمنية

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