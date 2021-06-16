من لدي أفضل وأسوأ جدول مباريات لبداية موسم 2021/2020؟

تم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم القادم صباح الأربعاء

في هذا المقال، سنأخذ نظرة سريعة على الفرق مع أفضل وأسوأ الجداول على الورق. في مقالات قادمة سوف نتعمق أكثر بكل فريق حين إعلان أسعار اللاعبين والنظر لأداء الفرق في فترة ما قبل الموسم بالإضافة إلى سوق التنقلات

نظرنا ينحصر على أول ثلاث أسابيع قبل الاستراحة الدولية

بإمكان مشتركي موقع فاتسي موتبول سكاوت من استخدام خدمة جدول الموسم التي تم تحديثها لهذا الموسم. الأداة مفيدة لاختيار أفضل وأسوأ جولات المباريات لكل ناد ، والفرز حسب أزواج الروتايشن، وتعديل تقييمات الصعوبة الخاصة بهم والمزيد

جدول الموسم بترتيب من أفضل إلى أسوأ جدول

الأفضل

أستون فيلا

الجدول يبدأ بثلاث مباريات مغرية جدا لصالح أستون فيلا حيث يواجهون فرقين صاعدين جدد وفريق نيوكاسل الذي أبقى شباكه نظيفة 3 مرات فقط في آخر 17 مواجهة. إذا نظرنا لفترة أطول تختلف الأمور حيث يواجه بطل أوروبا تشيلي خارج أرضه، ايفرتون في أرضه ومانشستر يونايتد خارج أرضه في المباريات الثلاثة التي تتلي البداية النارية. المهاجم اولي واتكنز بالحتم سيكون بجزء كبير من فرق مدربين الفانتسي بالأخص بعد الحصول على توقيع المهاجم الأرجنتيني إيمليانو بوينديا الذي سجل 15 هدف و16 اسيست في 39 مباراة مع الصاعد الجديد نورويتش

برايتون

قدم برايتون سجل دفاعي من الأفضل في الدوري في القسم الثاني من الموسم الماضي. مع بداية ضد بيرلني، واتفورد، ايفرتون مع مدرب جديد، فمن المحتمل جدا تكملة أدائهم الدفاعي الرائع. اذ أسعار الدافعين والحارس بقول بنفس مستوى الموسم السابق، الاستثمار بهم لفرقنا قد تكون حركة ذكية. بعكس استون فيلا، نظرة أبعد لبرايتون تبدو مبشرة، حيث سيواجهون الثلاث فرق الصاعدة في المباريات الثمانية الأولى، وفقط سيواجهون ليستر من الفرق السبعة الأوائل في نفس الفترة

ليفربول

تاريخ ليفربول مع نورويتش الحافل بالأهداف بالطبع سيحث الكثير من مدربين الفانتسي بإحضار محمد صلاح، ساديو ماني واليكساندر أرنولد ووضعهم ككابتن لأول أسبوع. سجل ليفربول ثلاث أهداف أو أكثر في سبعة من آخر تسع مواجهات مع نورويتش، آخرهم كانت بنتيجة 4-1 لصالح ليفربول في الجولة 1 من موسم 2019/2020

تليها مواجهة ضد بيرلني الذي أبقى شباكه نظيفة في 4 من آخر 20 مواجهة فقط. مواجهة تشيلسي الصلب ستكون اختبار مبكر لرجال يورجن كلوب تليها مباراة ضد فريق ليدز المثير للإعجاب

الجديرون بالذكر

عند كتابة المقال يبقى ايفرتون بدون مدرب ولكن مواجهة ساوثهامبتون داخل أرضهم ومع جمهورهم تبدو جيدة جدا لأمثال كالفرت لوين أو لوكاس دينى. بالرغم من مواجهات ضد ليدز وبرايتون. يواجه ايفرتون الفرق التالية في أول خمس مباريات على أرضهم: ساوثهامبتون، بيرنلي، نورويتش، وست هام وولفرهامبتون

جيمس فاردي وايهناتشو سيكونون في تفكير العديد من مدربين الفانتسي بمواجهة ولفرهامبتون في أرضهم، ثم زيارة إلى وست هام وزيارة الصاعدون الجدد نورويتش

نسبة المدربين اللحظين يحظوا على برونو فيرناندز أو لوك شاو ستكون عالية نسبيا بالنظر إلى مواجهاتهم. يبدأ موسم مانشستر يونايتد باستضافة عدوهم ليدز في أرضهم ومع جمهورهم العائد حيث أحرزوا فوز ثقيل 6-2 في المواجهة السابقة في ملعب اولد ترافورد. تليها مباراتان خارج الديار ضد ساوثهامبتون وولفرهامبتون التي نتوقع فوز بدون مشاكل لأصحاب المركز الثاني في الموسم الماضي

الأسوأ

يواجه ارسنال الصاعد برنتفورد في أولى مبارياته ولكن يليها مواجهات ضد بطل أوروبا تشيلسي ومن ثم بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

بالرغم من عودة صلابة دفاع فريق ليدز نهاية الموسم السابق، من الصعب تخيل عوائد هجومية أو دفاعية كبيرة ضد مانشستر يونايتد أو ايفرتون في أول مواجهتين. بالإضافة أن موسمهم الاستثنائي قد يرفع أسعار اللاعبين ويجعلنا نبحث عن خيارات أخرى

أربعة هزائم في آخر 6 مباريات لولفرهامبتون، مع مدرب جديد الذي لم يحظى بأفضل مواسم مع بينفيكا قبل استقالته (فوزان في 13 مباراة)، بالإضافة إلى مواجهة ليستر، توتنهام ومانشستر يونايتد في أول ثلاث مباريات. كل هذه الأمور تستبعد لاعبين الولفز من تفكير مدربين الفانتسي في البداية

أصعب مواجهة لبداية الموسم القادم من صالح العائد فريق نوروتش، الذين يلعبون ضد ليفربول مع سجلهم لاستقبال الأهداف كما ذكرنا، بطل الدوري مانشستر سيتي وبطل كأس الرابطة ليستر على التوالي. اذ كانت المواجهات ألطف، بتأكيد سيكون المهاجم تيمو بوكي في العديد من فرق الفانتسي بالأخص بسبب الذكريات الجميلة لمدربين الفانتسي لحفلات بوكي التهديفية في موسم 2019/2020

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