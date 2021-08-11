آخر أخبار الإصابات و تغيير القوانين

وأخيرا! الموسم الجديد على بعد أيام منعدها على إيد وحدة. بهاد المقال، رح نخلص اخر أخبار إصابات اللاعبين وتغيير القوانين علشان تكون الصورة كاملة لتعملوا قراراتكم قبل الديدلاين يوم الجمعة

تغير قوانين

الVAR كان مثير للجدل الموسم الماضي اذا بدا نوصفها بطريقة حضارية. في تغييرات رح تطبق في الموسم الجاي

التسلل

الخط الأسود على الملليمتر انتهى موسمه. رح يكون خط واحد والحكام هيحكموا تسلل بس اذا كان “واضح”

ممكن الصيغة هاي تسبب بجدل مختلف بس ما فيش تسلل اذا مشاعر اللاعب ملليمتر بعد قدم المدافع

الموسم الماضي، جيمي فاردي (١٠.٥ م£)، ساديو ماني (١٢.٠م£)، وأولي واتكنز (٧.٥م£) كانوا أكثر لاعبين متسللين في الدوري

الفاول” الخفيف”

من قبل، وجود أي احتكاك كافي للحكم يقر فاول على المدافع. الأن في معايير للاحتكاك من حيث مستوى الاحتكاك وحافز المدافع

المختصر المفيد للتغيير هو انه مستوى الاحتكاك من المدافع يكون السبب لوقوع المهاجم بالطريقة اللي وقع فيها

القانون غامق شوي عن قصد و يترك مجال للتفسير من قبل الحكم ولكن المهاجم الي يرمي نفسه بسبب الحد الأدنى من الاحتكاك به لا ينبغي أن يكون عقوبة بعد الآن

لمسة يد

تغيرت الصيغة للقانون لتوضيح الأمور. المختصر هو مش كل اتصال بين اليد / الذراع والكرة يعتبر لمسة يد. الحكم عليه التميز على “صلاحية” وضع اليد / الذراع فيما يتعلق بما يفعله اللاعب في تلك الحالة. و أخيرا اللمس ال”بالخطأ” من قبل زميلك قبل تسجيل هدف أو خلق فرصة تهديف لن يعاقب عليهم

أبرز الإصابات والغيابات

مع انتهاء بطولة أوروبا، بطولة كوبا أمريكا والأولمبياد كلهم في الصيف، في لعيبة رجعوا لمعسكرات التدريب متأخرين و على الأرجح ما رح يشاركوا في أول أسابيع الموسم. وكمان، إصابات للاعبين مهمين لغايتنا الفانتساوية في المباريات الودية قبل الموسم بغير الخوازيق النحط ثقتنا فيهم أول الموسم

علامات إستفهام

لاعب أستون فيلا الجديد إميليانو بوينديا (٦.٥م£) غاب عن آخر مواجهة ودية بداعي الإصابة في وركه. زميله أولي واتكنز (٧.٥م£) خرج بيعرج بأخر مباراة بإصابة بركبته. مافي أخبار موثوقة على جدية الإصابات و منتوقع أخبار في مؤتمر الصحفي

مهاجم إيفرتون الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (٨.٠م£) أصيب بأصبع قدمه خلال التدريب وغاب عن مباراة مانشستر يونايتد. لحد الآن لا يوجد أخبار عن جاهزيته لأول مباراة ضد ساوثهامبتون

بعد فركشة التنقل السلس لـهاري كاين (١٢.٥م£) إلى مانشستر سيتي، عاد بكامل كرامته للتمرين مع فريقه توتنهام لوحده بسبب الحجر الصحي المفروض عليه. المدرب الجديد نونو طبعا سعيد بعودة كاين وقال مبارح انه كاين جاهز بدنيا بعد اسبوع واحد بس من التمرين. في اشاعات انه الحكي هاد بس لخربشة خطط جوارديولا. اذا لعب، على الأرجح ما يكمل المباراة كاملة أو ينضم من الدكة في آخر المباراة

كابتن ساوثهامبتون جيمس وارد براوس (٦.٥م£) غاب عن آخر ثلاث مباريات ودية بسبب إصابة بركبته ولكن قال المدرب رالف هازنهاتل أنه عاد للتمارين يوم الثلاثاء وفي فرصة أن يستطيع اللعب يوم السبت مع العلم ان وارد براوس لم يغب عن أي مباراة في آخر موسمين

الغائبين

أصيب المدافع اندرو روبرتسون (٦.٠م£) بالكاحل في آخر مواجهة ودية و متوقع ان يغيب من اسبوعين لأربعة اسابيع. غياب روبرتسون فتح الباب للمتألق في المباريات الودية اليوناني كوستاس تسيميكاس (٤.٠م£). احرز تسيميكاس ٣ اسيستات بمعدل اسيست كل ٨٣ دقيقة في ٥ مواجهات ودية شارك بها

مهاجم برايتون داني ويلبك (٦.٠م£) ساهم بإحراز هدف كل ١٥٠ دقيقة في الموسم الماضي (٦ أهداف و٤ أسيستات)، رح يغيب على الأقل اول ثلاث اسابيع بسبب اصابة لقطها من نهاية الموسم الماضي وعادت له في التمارين الصيفية. زميله طارق لمبتي (٤.٥م£) المصنف كمدافع بس جذب مدربين الفانتسي بسبب اندفاعه الهجومي كمان مصاب و ما راح يبلش الموسم لحين عودته كاملة من الإصابة

ثنائي مانشيستر سيتي ، كفين دي بروين (١٢.٠م£) و فيل فودين (٨ .٠م£) مصابين من بطولة اوروبا وأكد جوارديولا انهم بحتاجو لوقت ليرجعوا للعب. دي بروين متوقع عودته آخر الشهر الحالي، أما فودين لمنتصف الشهر القادم