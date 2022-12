World Cup 2022: Minutes and rests of the Premier League players

A total of 133 Premier League players travelled to take part in the 2022 World Cup, so it’s time to analyse how many minutes were played by each.

With top-flight action resuming on Monday 26 December – just eight days after the World Cup final – Fantasy Premier League (FPL) managers may understandably be apprehensive about such a quick turnaround.

DATE OF ELIMINATION

For all 133 players, let’s see when their country left the tournament and how long of a rest they’ll get until their Gameweek 17 match, which takes place between 26 and 28 December.

Club Player Nation Mins Played Elimination GW17 Gap Arsenal Gabriel Jesus Brazil 93 QFs 17 days Gabriel Martinelli Brazil 111 QFs 17 days Takehiro Tomiyasu Japan 187 Rd of 16 21 days Granit Xhaka Switzerland 360 Rd of 16 20 days Matt Turner United States 360 Rd of 16 23 days Aaron Ramsdale England 0 QFs 16 days Ben White England 0 QFs 16 days Bukayo Saka England 292 QFs 16 days Thomas Partey Ghana 270 Groups 24 days William Saliba France 27 Runners-up 8 days Aston Villa Leander Dendoncker Belgium 180 Groups 25 days Jan Bednarek Poland 3 Rd of 16 22 days Matty Cash Poland 360 Rd of 16 22 days Emiliano Martinez Argentina 690 Winners 8 days Bournemouth Chris Mepham Wales 270 Groups 28 days Kieffer Moore Wales 225 Groups 28 days Brentford Mikkel Damsgaard Denmark 149 Groups 26 days Mathias Jensen Denmark 84 Groups 26 days Christian Norgaard Denmark 5 Groups 26 days Bryan Mbeumo Cameroon 226 Groups 24 days David Raya Spain 0 Rd of 16 20 days Saman Ghoddos Iran 45 Groups 27 days Brighton Kauro Mitoma Japan 161 Rd of 16 21 days Leandro Trossard Belgium 102 Groups 25 days Robert Sanchez Spain 0 Rd of 16 20 days Tariq Lamptey Ghana 102 Groups 24 days Pervis Estupinan Ecuador 270 Groups 27 days Moises Caicedo Ecuador 269 Groups 27 days Jeremy Sarmiento Ecuador 83 Groups 27 days Alexis Mac Allister Argentina 555 Winners 8 days Chelsea Thiago Silva Brazil 390 QFs 18 days Denis Zakaria Switzerland 56 Rd of 16 21 days Christian Pulisic United States 315 Rd of 16 24 days Kai Havertz Germany 103 Groups 26 days Mason Mount England 186 QFs 17 days Conor Gallagher England 0 QFs 17 days Raheem Sterling England 150 QFs 17 days Edouard Mendy Senegal 360 Rd of 16 23 days Kalidou Koulibaly Senegal 360 Rd of 16 23 days Cesar Azpilicueta Spain 136 Rd of 16 21 days Mateo Kovacic Croatia 639 3rd place 10 days Hakim Ziyech Morocco 608 4th place 10 days Crystal Palace Joachim Andersen Denmark 270 Groups 26 days Jordan Ayew Ghana 136 Groups 24 days Everton Jordan Pickford England 450 QFs 16 days Conor Coady England 0 QFs 16 days Amadou Onana Belgium 105 Groups 25 days Idrissa Gueye Senegal 197 Rd of 16 22 days Fulham Harry Wilson Wales 161 Groups 27 days Daniel James Wales 154 Groups 27 days Tim Ream United States 360 Rd of 16 23 days Antonee Robinson United States 360 Rd of 16 23 days Joao Palhinha Portugal 34 QFs 16 days Aleksandar Mitrovic Serbia 263 Groups 24 days Leeds United Rasmus Kristensen Denmark 270 Groups 28 days Brenden Aaronson United States 105 Rd of 16 25 days Tyler Adams United States 360 Rd of 16 25 days Leicester City Danny Ward Wales 94 Groups 27 days Wout Faes Belgium 0 Groups 25 days Timothy Castagne Belgium 270 Groups 25 days Youri Tielemans Belgium 93 Groups 25 days James Maddison England 0 QFs 16 days Nampalys Mendy Senegal 274 Rd of 16 22 days Daniel Amartey Ghana 270 Groups 24 days Liverpool Alisson Brazil 380 QFs 17 days Fabinho Brazil 90 QFs 17 days Trent Alexander-Arnold England 33 QFs 16 days Jordan Henderson England 273 QFs 16 days Darwin Nunez Uruguay 242 Groups 24 days Virgil van Dijk Netherlands 480 QFs 17 days Ibrahima Konate France 292 Runners-up 8 days Manchester City Manuel Akanji Switzerland 360 Rd of 16 22 days Ederson Brazil 90 QFs 19 days Kevin De Bruyne Belgium 270 Groups 27 days Ilkay Gundogan Germany 192 Groups 27 days John Stones England 437 QFs 18 days Kyle Walker England 237 QFs 18 days Kalvin Phillips England 41 QFs 18 days Phil Foden England 259 QFs 18 days Jack Grealish England 82 QFs 18 days Joao Cancelo Portugal 309 QFs 18 days Ruben Dias Portugal 360 QFs 18 days Bernardo Silva Portugal 358 QFs 18 days Nathan Ake Netherlands 480 QFs 19 days Aymeric Laporte Spain 270 Rd of 16 22 days Rodri Spain 360 Rd of 16 22 days Julian Alvarez Argentina 467 Winners 10 days Manchester United Antony Brazil 172 QFs 18 days Casemiro Brazil 390 QFs 18 days Fred Brazil 143 QFs 18 days Christian Eriksen Denmark 270 Groups 27 days Harry Maguire England 430 QFs 17 days Luke Shaw England 425 QFs 17 days Marcus Rashford England 137 QFs 17 days Diogo Dalot Portugal 259 QFs 17 days Bruno Fernandes Portugal 357 QFs 17 days Facundo Pellistri Uruguay 182 Groups 25 days Tyrell Malacia Netherlands 0 QFs 18 days Raphael Varane France 521 Runners-up 9 days Lisandro Martinez Argentina 301 Winners 9 days Newcastle United Bruno Guimaraes Brazil 67 QFs 17 days Fabian Schar Switzerland 135 Rd of 16 20 days Callum Wilson England 47 QFs 16 days Kieran Trippier England 205 QFs 16 days Nick Pope England 0 QFs 16 days Nottingham Forest Remo Freuler Switzerland 324 Rd of 16 21 days Wayne Hennessey Wales 176 Groups 28 days Neco Williams Wales 205 Groups 28 days Brennan Johnson Wales 89 Groups 28 days Cheikhou Kouyate Senegal 73 Rd of 16 23 days Southampton Armel Bella-Kotchap Germany 0 Groups 25 days Mohammed Salisu Ghana 270 Groups 24 days Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg Denmark 270 Groups 26 days Richarlison Brazil 326 QFs 17 days Ben Davies Wales 237 Groups 27 days Eric Dier England 33 QFs 16 days Harry Kane England 403 QFs 16 days Rodrigo Bentancur Uruguay 214 Groups 24 days Pape Matar Sarr Senegal 57 Rd of 16 22 days Son Heung-min South Korea 360 Rd of 16 21 days Ivan Perisic Croatia 582 3rd place 9 days Hugo Lloris France 570 Runners-up 8 days Cristian Romero Argentina 548 Winners 8 days West Ham United Lucas Paqueta Brazil 315 QFs 17 days Thilo Kehrer Germany 70 Groups 25 days Declan Rice England 417 QFs 16 days Alphonse Areola France 0 Runners-up 8 days Nayef Aguerd Morocco 354 4th place 9 days Wolves Matheus Nunes Portugal 73 QFs 16 days Ruben Neves Portugal 259 QFs 16 days Jose Sa Portugal 0 QFs 16 days Hwang Hee-chan South Korea 115 Rd of 16 21 days Raul Jimenez Mexico 63 Groups 26 days

Some players came back early due to injury or personal reasons – like Arsenal pair Gabriel Jesus (£8.0m) and Ben White (£4.7m) – but all players that failed to reach the final four will have at least 16 days to recover physically and mentally.

That shouldn’t be a problem for FPL managers and neither should the 14 that went the whole distance. Of those, only William Saliba (£5.3m) and Ivan Perisic (£5.5m) have over ten per cent ownership, with Lisandro Martinez (£4.5m) slightly behind.

It should also be considered that 11 Premier League teams have a Carabao Cup tie beforehand, which names could return for.