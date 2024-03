Here are our predicted line-ups for Gameweek 29 of Fantasy Premier League (FPL).

For more information and detailed discussion, head to our Team News tab.

BURNLEY V BRENTFORD

Burnley predicted line-up

Out: Al Dakhil Koleosho Aaron Ramsey Redmond

Doubts: Beyer 25% Foster 25% Massengo 25%



Brentford predicted line-up

Out: Dasilva Henry Hickey Mee Norgaard Pinnock Schade

Doubts: Mbeumo 75% Reguilón 75%



LUTON TOWN V NOTTINGHAM FOREST

Luton predicted line-up

Out: Adebayo Andersen Bell Brown Johnson Lockyer Nakamba Osho Potts

Doubts: Sambi Lokonga 25%



Nottingham Forest predicted line-up

Out: Nuno Tavares

Doubts: Aina 75% Montiel 25% Reyna 75%



FULHAM V TOTTENHAM HOTSPUR

Fulham predicted line-up

Out: None

None Doubts: None

Tottenham Hotspur predicted line-up

Out: Forster Sessegnon Solomon van de Ven

Doubts: Richarlison 75%



WEST HAM UNITED V ASTON VILLA

West Ham predicted line-up

Out: Cornet

Doubts: Emerson 75%



Aston Villa predicted line-up