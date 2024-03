It’s international break time, which means one thing on this site: it’s time for our look at which Fantasy Premier League (FPL) players are away with their respective countries.

There were one or two matches taking place on Wednesday but the action begins in earnest on Thursday.

There’s a mix of friendlies, FIFA World Cup qualifiers and UEFA European Championship playoffs on the schedule.

Well over 200 players from the Premier League will be on show so there’ll be a nervous wait to see if any injuries or illnesses are picked up ahead of Gameweek 30.

In this article, we bring you all you need to know about your globe-trotting FPL stars.

ANY LATE RETURNEES?

Players contesting fixtures in the Americas are generally the last ones back through the door at their respective clubs. As a result, they are often the biggest concerns for starts or game-time in the following Gameweek.

But this time, there are fewer nations in action in North or South America.

Brazil, Colombia, Uruguay and Paraguay are all among the countries in friendly action in Europe. So, no late returns or long-haul flights back for them.

Argentina are the only nation of Fantasy note who are in action in the Americas in the early hours of next Wednesday morning:

Above: The international fixtures taking place in the early hours of Wednesday 27 March (via Soccerway)

Even then, late returns sometimes have little bearing on the subsequent Gameweek. Julian Alvarez (£6.5m) lasted 90 minutes in Manchester City’s first games back after the September, October and November international breaks.

City and Liverpool aren’t in action until Sunday 31 March, too, so there’s more recovery time than usual.

NON-EUROPEAN NATIONS: WHERE AND WHEN THEY’RE PLAYING

Here’s a cherry-picked selection of non-European countries, and where and when they are playing:

Country Players Matches being played in… Argentina E. Martinez, Barco, Buonanotte, Enzo, Mac Allister, J. Alvarez, Garnacho, Romero, Lo Celso USA (Mar 23 + 27) Brazil Luiz, Pereira, Guimaraes, Richarlison, Paqueta, Joao Gomes England + Spain (Mar 23 + 26) Colombia Sinisterra, Lerma, Munoz, Diaz England + Spain (Mar 22 + 26) Ecuador Estupinan, Caicedo USA (Mar 22 + 24) Japan Endo, Hashioka Japan + North Korea (Mar 21 + 26) South Korea Son South Korea + Thailand (Mar 21 + 26) Uruguay Bentancur Spain + France (Mar 23 + 26) USA Adams, Richards, Ream, Robinson, Reyna, Turner USA (Mar 21 + 24/25)

Many of the other names in the above table will be of zero concern when it comes to Gameweek 30 fatigue or jetlag.

Son Heung-min (£10.1m) has to travel to Asia for two World Cup qualifiers but South Korea contest their final match at 12.30pm (UK time) on Tuesday in Thailand.

NOTABLE OMISSIONS

Aside from sidelined players (some of them listed further down this article) whose injuries rendered them unavailable for selection, there are some welcome snubs and rests for a number of key FPL assets over this international fortnight.

Below are the most-owned FPL assets who are fit but now have two weeks without any competitive action:

Player Club % owned by Dominic Solanke Bournemouth 28.1% Mohamed Salah Liverpool 23.7% Andre Onana Man Utd 12.7% Ben White Arsenal 12.6% Carlton Morris Luton 11.2% James Ward-Prowse West Ham 7.2% Neto Bournemouth 6.3% Bryan Mbeumo Brentford 5.8% Yoane Wissa Brentford 5.5% Raheem Sterling Chelsea 5.5% Leon Bailey Aston Villa 5.4% James Tarkowski Everton 5.2% Dan Burn Newcastle 4.8% Divin Mubama West Ham 4.5% Rodrigo Muniz Fulham 4.3%

WITHDRAWN DUE TO INJURY/ILLNESS/OTHER

Gabriel Magalhaes – Arsenal/Brazil

– Arsenal/Brazil Marcos Senesi – Bournemouth/Argentina

– Bournemouth/Argentina Darwin Nunez – Liverpool/Uruguay

– Liverpool/Uruguay Ederson – Manchester City/Brazil

– Manchester City/Brazil Altay Bayindir – Manchester United/Turkey

– Manchester United/Turkey Jonny Evans – Manchester United/Northern Ireland

– Manchester United/Northern Ireland Mohammed Kudus – West Ham United/Ghana

– West Ham United/Ghana Michail Antonio – West Ham United/Jamaica

WHEN FPL PLAYERS ARE ON INTERNATIONAL DUTY: A CLUB-BY-CLUB GUIDE

*players marked with an asterisk below are in UEFA European Championship playoff action on March 21 and will play again on March 26 if they win

ARSENAL

Kai Havertz – Germany – Mar 23 + 26

– Germany – Mar 23 + 26 Karl Hein – Estonia – Mar 21 + 26*

– Estonia – Mar 21 + 26* Jorginho – Italy – Mar 21 + 24

– Italy – Mar 21 + 24 Jakub Kiwior – Poland – Mar 21 + 26*

– Poland – Mar 21 + 26* Martin Odegaard – Norway – Mar 22 + 26

– Norway – Mar 22 + 26 Aaron Ramsdale – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 David Raya – Spain – Mar 22 + 26

– Spain – Mar 22 + 26 Declan Rice – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Bukayo Saka – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 William Saliba – France – Mar 23 + 26

– France – Mar 23 + 26 Leandro Trossard – Belgium – Mar 23 + 26

– Belgium – Mar 23 + 26 Oleksandr Zinchenko – Ukraine – Mar 21 + 26*

ASTON VILLA

Matty Cash – Poland – Mar 21 + 26*

– Poland – Mar 21 + 26* Moussa Diaby – France – Mar 23 + 26

– France – Mar 23 + 26 Joe Gauci – Australia – Mar 21 + 26

– Australia – Mar 21 + 26 Ezri Konsa – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Douglas Luiz – Brazil – Mar 23 + 26

– Brazil – Mar 23 + 26 Emiliano Martinez – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 John McGinn – Scotland – Mar 22 + 26

– Scotland – Mar 22 + 26 Robin Olsen – Sweden – Mar 21 + 25

– Sweden – Mar 21 + 25 Youri Tielemans – Belgium – Mar 23 + 26

– Belgium – Mar 23 + 26 Ollie Watkins – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Nicolo Zaniolo – Italy – Mar 21 + 24

BOURNEMOUTH

Tyler Adams – USA – Mar 21 + 24/25

– USA – Mar 21 + 24/25 Ryan Christie – Scotland – Mar 22 + 26

– Scotland – Mar 22 + 26 Milos Kerkez – Hungary – Mar 22 + 26

– Hungary – Mar 22 + 26 Chris Mepham – Wales – Mar 21 + 26*

– Wales – Mar 21 + 26* Dango Ouattara – Burkina Faso – Mar 22 + 26

– Burkina Faso – Mar 22 + 26 Alex Scott – England under-21s – Mar 22 + 26

– England under-21s – Mar 22 + 26 Antonio Semenyo – Ghana – Mar 22 + 26

– Ghana – Mar 22 + 26 Luis Sinisterra – Colombia – Mar 22 + 26

– Colombia – Mar 22 + 26 Mark Travers – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

– Republic of Ireland – Mar 23 + 26 Enes Unal – Turkey – Mar 22 + 26

– Turkey – Mar 22 + 26 Illia Zabarnyi – Ukraine – Mar 21 + 26*

BRENTFORD

Kristoffer Ajer – Norway – Mar 22 + 26

– Norway – Mar 22 + 26 Nathan Collins – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

– Republic of Ireland – Mar 23 + 26 Mikkel Damsgaard – Denmark – Mar 23 + 26

– Denmark – Mar 23 + 26 Mark Flekken – Netherlands – Mar 22 + 26

– Netherlands – Mar 22 + 26 Saman Ghoddos – Iran – Mar 21 + 26

– Iran – Mar 21 + 26 Mathias Jensen – Denmark – Mar 23 + 26

– Denmark – Mar 23 + 26 Kim Ji-soo – South Korea under-23s – Mar 20

– South Korea under-23s – Mar 20 Frank Onyeka – Nigeria – Mar 22 + 26

– Nigeria – Mar 22 + 26 Mads Roerslev – Denmark – Mar 23 + 26

– Denmark – Mar 23 + 26 Thomas Strakosha – Albania – Mar 22 + 25

– Albania – Mar 22 + 25 Ivan Toney – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Yehor Yarmoliuk – Ukraine under-21s – Mar 22 + 26

BRIGHTON AND HOVE ALBION

Simon Adingra – Ivory Coast – Mar 23 + 26

– Ivory Coast – Mar 23 + 26 Valentin Barco – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 Facundo Buonanotte – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 Lewis Dunk – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Julio Enciso – Paraguay – Mar 25

– Paraguay – Mar 25 Pervis Estupinan – Ecuador – Mar 22 + 24

– Ecuador – Mar 22 + 24 Evan Ferguson – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

– Republic of Ireland – Mar 23 + 26 Billy Gilmour – Scotland – Mar 22 + 26

– Scotland – Mar 22 + 26 Pascal Gross – Germany – Mar 23 + 26

– Germany – Mar 23 + 26 Tariq Lamptey – Ghana – Mar 22 + 26

– Ghana – Mar 22 + 26 Jakub Moder – Poland – Mar 21 + 26*

– Poland – Mar 21 + 26* Bart Verbruggen – Netherlands – Mar 22 + 26

BURNLEY

Zeki Amdouni – Switzerland – Mar 23 + 26

– Switzerland – Mar 23 + 26 Johann Berg Gudmundsson – Iceland – Mar 21 + 26*

– Iceland – Mar 21 + 26* Sander Berge – Norway – Mar 22 + 26

– Norway – Mar 22 + 26 Josh Cullen – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

– Republic of Ireland – Mar 23 + 26 Hjalmar Ekdal – Sweden – Mar 21 + 25

– Sweden – Mar 21 + 25 Maxime Esteve – France under-23s – Mar 22 + 25

– France under-23s – Mar 22 + 25 Ari Muric – Kosovo – Mar 22 + 26

– Kosovo – Mar 22 + 26 Wilson Odobert – France under-23s – Mar 22 + 25

– France under-23s – Mar 22 + 25 Dara O’Shea – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

– Republic of Ireland – Mar 23 + 26 James Trafford – England under-21s – Mar 22 + 26

CHELSEA

Moises Caicedo – Ecuador – Mar 22 + 24

– Ecuador – Mar 22 + 24 Cesare Casadei – Italy under-21s – Mar 22 + 26

– Italy under-21s – Mar 22 + 26 Ben Chilwell – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Carney Chukwuemeka – England under-21s – Mar 22 + 26

– England under-21s – Mar 22 + 26 Marc Cucurella – Spain – Mar 22 + 26

– Spain – Mar 22 + 26 Enzo Fernandez – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 Conor Gallagher – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Malo Gusto – France under-23s – Mar 22 + 25

– France under-23s – Mar 22 + 25 Nicolas Jackson – Senegal – Mar 22 + 26

– Senegal – Mar 22 + 26 Noni Madueke – England under-21s – Mar 22 + 26

– England under-21s – Mar 22 + 26 Mykhailo Mudryk – Ukraine – Mar 21 + 26*

– Ukraine – Mar 21 + 26* Cole Palmer – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Djordje Petrovic – Serbia – Mar 21 + 25

CRYSTAL PALACE

Joachim Andersen – Denmark – Mar 23 + 26

– Denmark – Mar 23 + 26 Jordan Ayew – Ghana – Mar 22 + 26

– Ghana – Mar 22 + 26 Sam Johnstone – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Jefferson Lerma – Colombia – Mar 22 + 26

– Colombia – Mar 22 + 26 Daniel Munoz – Colombia – Mar 22 + 26

– Colombia – Mar 22 + 26 Chris Richards – USA – Mar 21 + 24/25

– USA – Mar 21 + 24/25 Adam Wharton – England under-20s – Mar 22 + 26

EVERTON

Jarrad Branthwaite – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Youssef Chermiti – Portugal under-21s – Mar 21 + 26

– Portugal under-21s – Mar 21 + 26 Seamus Coleman – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

– Republic of Ireland – Mar 23 + 26 Idrissa Gana Gueye – Senegal – Mar 22 + 26

– Senegal – Mar 22 + 26 Vitalii Mykolenko – Ukraine – Mar 21 + 26*

– Ukraine – Mar 21 + 26* Amadou Onana – Belgium – Mar 23 + 26

– Belgium – Mar 23 + 26 Nathan Patterson – Scotland – Mar 22 + 26

– Scotland – Mar 22 + 26 Jordan Pickford – England – Mar 23 + 26

FULHAM

Fode Ballo-Toure – Senegal – Mar 22 + 26

– Senegal – Mar 22 + 26 Calvin Bassey – Nigeria – Mar 22 + 26

– Nigeria – Mar 22 + 26 Armando Broja – Albania – Mar 22 + 25

– Albania – Mar 22 + 25 Timothy Castagne – Belgium – Mar 23 + 26

– Belgium – Mar 23 + 26 Bobby De Cordova-Reid – Jamaica – Mar 21 + 24/25

– Jamaica – Mar 21 + 24/25 Luc De Fougerolles – Canada – Mar 23

– Canada – Mar 23 Alex Iwobi – Nigeria – Mar 22 + 26

– Nigeria – Mar 22 + 26 Bernd Leno – Germany – Mar 23 + 26

– Germany – Mar 23 + 26 Sasa Lukic – Serbia – Mar 21 + 25

– Serbia – Mar 21 + 25 Joao Palhinha – Portugal – Mar 21 + 26

– Portugal – Mar 21 + 26 Andreas P ereira – Brazil – Mar 23 + 26

– Brazil – Mar 23 + 26 Tim Ream – USA – Mar 21 + 24/25

– USA – Mar 21 + 24/25 Antonee Robinson – USA – Mar 21 + 24/25

– USA – Mar 21 + 24/25 Marek Rodak – Slovakia – Mar 23 + 26

– Slovakia – Mar 23 + 26 Harry Wilson – Wales – Mar 21 + 26*

LIVERPOOL

Conor Bradley – Northern Ireland – Mar 22 + 26

– Northern Ireland – Mar 22 + 26 Luis Diaz – Colombia – Mar 22 + 26

– Colombia – Mar 22 + 26 Harvey Elliott – England under-21s – Mar 22 + 26

– England under-21s – Mar 22 + 26 Wataru Endo – Japan – Mar 21 + 26

– Japan – Mar 21 + 26 Cody Gakpo – Netherlands – Mar 22 + 26

– Netherlands – Mar 22 + 26 Joe Gomez – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Caoimhin Kelleher – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

– Republic of Ireland – Mar 23 + 26 Ibrahima Konate – France – Mar 23 + 26

– France – Mar 23 + 26 Alexis Mac Allister – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 Jarell Quansah – England under-21s – Mar 22 + 26

– England under-21s – Mar 22 + 26 Andrew Robertson – Scotland – Mar 22 + 26

– Scotland – Mar 22 + 26 Dominik Szoboszlai – Hungary – Mar 22 + 26

– Hungary – Mar 22 + 26 Kostas Tsimikas – Greece – Mar 21 + 26*

– Greece – Mar 21 + 26* Virgil van Dijk – Netherlands – Mar 22 + 26

LUTON TOWN

Daiki Hashioka – Japan – Mar 21 + 26

– Japan – Mar 21 + 26 Issa Kaboré – Burkina Faso – Mar 22 + 26

– Burkina Faso – Mar 22 + 26 Thomas Kaminski – Belgium – Mar 23 + 26

– Belgium – Mar 23 + 26 Teden Mengi – England under-21s – Mar 22 + 26

– England under-21s – Mar 22 + 26 Chiedozie Ogbene – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

MANCHESTER CITY

Manuel Akanji – Switzerland – Mar 23 + 26

– Switzerland – Mar 23 + 26 Nathan Ake – The Netherlands – Mar 23 + 26

– The Netherlands – Mar 23 + 26 Julien Alvarez – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 Oscar Bobb – Norway – Mar 22 + 26

– Norway – Mar 22 + 26 Ruben Dias – Portugal – Mar 21 + 26

– Portugal – Mar 21 + 26 Jeremy Doku – Belgium – Mar 23 + 26

– Belgium – Mar 23 + 26 Phil Foden – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Josko Gvardiol – Croatia – Mar 22 + 25/26

– Croatia – Mar 22 + 25/26 Erling Haaland – Norway – Mar 22 + 26

– Norway – Mar 22 + 26 Mateo Kovacic – Croatia – Mar 22 + 25/26

– Croatia – Mar 22 + 25/26 Rico Lewis – England under 21s – Mar 22 + 26

– England under 21s – Mar 22 + 26 Matheus Nunes – Portugal – Mar 21 + 26

– Portugal – Mar 21 + 26 Rodri – Spain – Mar 22 + 26

– Spain – Mar 22 + 26 Bernardo Silva – Portugal – Mar 21 + 26

– Portugal – Mar 21 + 26 John Stones – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Kyle Walker – England – Mar 23 + 26

MANCHESTER UNITED

Sofyan Amrabat – Morocco – Mar 22 + 26

– Morocco – Mar 22 + 26 Diogo Dalot – Portugal – Mar 26

– Portugal – Mar 26 Christian Eriksen – Denmark – Mar 23 + 26

– Denmark – Mar 23 + 26 Bruno Fernandes – Portugal – Mar 21 + 26

– Portugal – Mar 21 + 26 Alejandro Garnacho – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 Rasmus Hojlund – Denmark – Mar 23 + 26

– Denmark – Mar 23 + 26 Victor Lindelöf – Sweden – Mar 21 + 25

– Sweden – Mar 21 + 25 Harry Maguire – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Kobbie Mainoo – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Scott McTominay – Scotland – Mar 22 + 26

– Scotland – Mar 22 + 26 Marcus Rashford – England – Mar 23 + 26

NEWCASTLE UNITED

Miguel Almiron – Paraguay – Mar 25

– Paraguay – Mar 25 Martin Dubravka – Slovakia – Mar 23 + 26

– Slovakia – Mar 23 + 26 Anthony Gordon – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Bruno Guimaraes – Brazil – Mar 23 + 26

– Brazil – Mar 23 + 26 Lewis Hall – England under-20s – Mar 22 + 26

– England under-20s – Mar 22 + 26 Alexander Isak – Sweden – Mar 21 + 25

– Sweden – Mar 21 + 25 Emil Krafth – Sweden – Mar 21 + 25

– Sweden – Mar 21 + 25 Lewis Miley – England under-20s – Mar 22 + 26

– England under-20s – Mar 22 + 26 Alex Murphy – Republic of Ireland under-21s – Mar 22

– Republic of Ireland under-21s – Mar 22 Fabian Schar – Switzerland – Mar 23 + 26

NOTTINGHAM FOREST

Willy Boly – Ivory Coast – Mar 23 + 26

– Ivory Coast – Mar 23 + 26 Anthony Elanga – Sweden – Mar 21 + 25

– Sweden – Mar 21 + 25 Wayne Hennessey – Wales – Mar 21 + 26*

– Wales – Mar 21 + 26* Cheikhou Kouyate – Senegal – Mar 22 + 26

– Senegal – Mar 22 + 26 Moussa Niakhate – Senegal – Mar 22 + 26

– Senegal – Mar 22 + 26 Andrew Omobamidele – Republic of Ireland – Mar 23 + 26

– Republic of Ireland – Mar 23 + 26 Gio Reyna – USA – Mar 21 + 24/25

– USA – Mar 21 + 24/25 Rodrigo Ribeiro – Portugal under-19s – Mar 20 + 23 + 26

– Portugal under-19s – Mar 20 + 23 + 26 Matz Sels – Belgium – Mar 23 + 26

– Belgium – Mar 23 + 26 Matt Turner – USA – Mar 21 + 24/25

– USA – Mar 21 + 24/25 Odysseas Vlachodimos – Greece – Mar 21 + 26*

– Greece – Mar 21 + 26* Neco Williams – Wales – Mar 21 + 26*

SHEFFIELD UNITED

Anel Ahmedhodzic – Bosnia and Herzegovina – Mar 21 + 26*

– Bosnia and Herzegovina – Mar 21 + 26* Oliver Arblaster – England under-20s – Mar 22 + 26

– England under-20s – Mar 22 + 26 George Baldock – Greece – Mar 21 + 26*

– Greece – Mar 21 + 26* Ben Brereton Diaz – Chile – Mar 22 + 26

– Chile – Mar 22 + 26 Sam Curtis – Republic of Ireland under-21s – Mar 22

– Republic of Ireland under-21s – Mar 22 Adam Davies – Wales – Mar 21 + 26*

– Wales – Mar 21 + 26* James McAtee – England under-21s – Mar 22 + 26

– England under-21s – Mar 22 + 26 Ryan One – Scotland under-19s – Mar 20 + 23 + 26

– Scotland under-19s – Mar 20 + 23 + 26 Will Osula – Denmark under-21s –Mar 22 + 26

TOTTENHAM HOTSPUR

Rodrigo Bentancur – Uruguay – Mar 23 + 26

– Uruguay – Mar 23 + 26 Ben Davies – Wales – Mar 21 + 26*

– Wales – Mar 21 + 26* Jamie Donley – England under-19s – Mar 21 + 24

– England under-19s – Mar 21 + 24 Alfie Dorrington – England under-19s – Mar 21 + 24

– England under-19s – Mar 21 + 24 Radu Dragusin – Romania – Mar 22 + 26

– Romania – Mar 22 + 26 Son Heung-min – South Korea – Mar 21 + 26

– South Korea – Mar 21 + 26 Pierre-Emile Højbjerg – Denmark – Mar 23 + 26

– Denmark – Mar 23 + 26 Brennan Johnson – Wales – Mar 21 + 26*

– Wales – Mar 21 + 26* Dejan Kulusevski – Sweden – Mar 21 + 25

– Sweden – Mar 21 + 25 Giovani Lo Celso – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 James Maddison – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Pedro Porro – Spain – Mar 22 + 26

– Spain – Mar 22 + 26 Richarlison – Brazil – Mar 23 + 26

– Brazil – Mar 23 + 26 Cristian Romero – Argentina – Mar 23 + 27

– Argentina – Mar 23 + 27 Pape Matar Sarr – Senegal – Mar 22 + 26

– Senegal – Mar 22 + 26 Dane Scarlett – England under-20s – Mar 21 + 26

– England under-20s – Mar 21 + 26 Destinty Udogie – Italy – Mar 21 + 24

– Italy – Mar 21 + 24 Guglielmo Vicario – Italy – Mar 21 + 24

WEST HAM UNITED

Nayef Aguerd – Morocco – Mar 22 + 26

– Morocco – Mar 22 + 26 Edson Alvarez – Mexico – Mar 22 + 24/25*

– Mexico – Mar 22 + 24/25* Alphonse Areola – France – Mar 23 + 26

– France – Mar 23 + 26 Jarrod Bowen – England – Mar 23 + 26

– England – Mar 23 + 26 Konstantinos Mavropanos – Greece – Mar 21 + 26*

– Greece – Mar 21 + 26* Lucas Paqueta – Brazil – Mar 23 + 26

– Brazil – Mar 23 + 26 Tomáš Souček – Czech Republic – Mar 22 + 26

WOLVERHAMPTON WANDERERS